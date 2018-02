„Tik būdamos vieningos Europos tautos gali būti suverenios ir nepriklausomos nuo didžiųjų galių. Lietuva pernelyg gerai visa tai supranta, ir todėl ji visuomet vaidina aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį“, – žurnalistams sakė D. Tuskas po susitikimo su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. D. Tuskas pacitavo Lietuvos himno žodžius ir prisiminė savo vizitą Vilniuje, kai pradėjo eiti Lenkijos premjero pareigas. „Man, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, lenkui, istorikui ir, svarbiausia, jūsų draugui, yra itin svarbu šiandien čia būti. Kai tapau Lenkijos premjeru, visiškai neatsitiktinai nusprendžiau savo pirmojo užsienio vizito vykti į Vilnių“, – žurnalistams sakė D. Tuskas. „Šiandien Lietuva stovi aukštai pakėlusi galvą ir yra tokia pat ori bei ryžtingai nusiteikusi kaip baltas Vytis ant puikaus jūsų šalies herbo. Tai yra stabilaus augimo ir politinio nuspėjamumo simbolis“, – kalbėjo politikas. Priminęs neramią Lietuvos istoriją, D. Tuskas pabrėžė, kad „niekas negali pamokslauti lietuviams apie skirtumą tarp nepriklausomybės paskelbimo ir jos laimėjimo ir išsaugojimo“. „Dabartiniame pasaulyje nepriklausomybė reiškia turėti savo balsą, kai šalys drauge susiduria su bendrais iššūkiais ir grėsmėmis. Taigi, šiandien geriausia Lietuvos nepriklausomybės garantija yra jos priklausymas tarptautinėms organizacijoms: Jungtinėms Tautoms, NATO ir, žinoma, Europos Sąjungai“, - kalbėjo D. Tuskas. „Jūsų šalies šūkis taip pat galėtų būti ir visos Europos bendruomenės šūkiu: „Vienybė težydi.“ Ačiū“, – lietuviškai pasisakymą baigė politikas.











