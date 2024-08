„Turtingo pedofilo“ medžioklė: ar žinai, ką mes su tokiais darome „zonoje“?

„Pasidariau baikštus ir uždaras“, – teisme aiškino nukentėjusysis, kuris buvo priverstas atsisakyti pavežėjo darbo, o dėl to, kad iš įtampos vartojo psichotropinius vaistus, neteko apsaugininko darbo, be to, apie šį įvykį sužinojo kone visi Ukmergės gyventojai, net giminaičiai, kurie gyveno užsienyje.