Turtingiausiu meru tarp didžiausių šalies miestų išlieka Matijošaitis: kiek siekia turto vertė?

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius Saulius Greičius 2023 m. deklaravo, kad jo turto vertė siekia 378,6 tūkst. eurų, skolų nėra. Ugniagesių vado ir jo sutuoktinės Jurgitos Greičiuvienės šeimos turtas per metu išaugo apie 70 tūkst. eurų. VMI duomenys rodo, labiausiai per metus išaugo PAGD vadovo deklaruoto gyvenamojo namo vertė – nuo 85 iki 120 tūkst. eurų, taip pat buto daugiabučiame name vertė – nuo 19,3 iki 30 tūkst. eurų.