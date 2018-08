Pasak dienraščio, miestų ir rajonų merų piniginių turinys per metus keitėsi nevienodai – turtingieji ir liko turtingi, o vargšai nepralobo. Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtos gyventojų turto deklaracijos, Kauno mero, „Vičiūnų" bendrovės kūrėjo V. Matijošaičio turtas vertinamas 7,9 mln. eurų ir, palyginti su 2016-aisiais, padidėjo 1,2 mln. eurų. Didžiausią sukaupto kapitalo dalį – 4,6 mln. eurų V. Matijošaitis yra paskolinęs, pats jis yra pasiskolinęs 2,5 mln. eurų. Per metus 670 tūkst. eurų išaugo merui priklausančių akcijų vertė, žemės sklypų – 640 tūkst. eurų sumažėjo. Kaip ir ankstesniais metais, iš 60 šalies savivaldybių vadovų milijonus valdo šeši politikai. Tuo metu Zarasų meras N. Gusevas pastaruosius dvejus metus deklaruoja esąs visiškas vargšas. Jo sutuoktinei Editai Gusevienei priklauso 11 tūkst. eurų vertės nekilnojamasis turtas bei 2,6 tūkst. eurų vertės žemės sklypas.

