VSAT vado R. Liubajevo šeimos turto vertė, VMI 2022 m. deklaracijų duomenimis, siekia 429 tūkst. eurų. Pasieniečių vadovo šeimos turtas per metus sumenko – 2021 m. jis siekė 487 tūkst. R. Liubajevo deklaracijoje nurodoma, kad 58 tūkst. sumažėjo kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma. Didžiausią VSAT vado šeimos turto dalį sudaro pasiskolintos lėšos (198,7 tūkst. eurų) ir buto daugiabučiame name vertė (170 tūkst. eurų). R. Liubajevo sutuoktinė Andžela Liubajeva deklaruotų butų daugiabučiuose namuose vertė – 107 tūkst. eurų.

Šiemet STT pradėjusio vadovauti L. Pernavo šeimos deklaruoto turto vertė – 422,3 tūkst. eurų. Lyginant su 2021 m., turto vertė išaugo 108,6 tūkst. eurų. (2021 m. – 313,7 tūkst.). Kaip nurodoma L. Pernavo ir jo sutuoktinės Jūratės Pernavienės turto deklaracijose, per metus šeima papildomai pasiskolino 69,2 tūkst. eurų, 55 tūkst. eurų padidėjo šeimos valdomo buto daugiabučiame name vertė. Didžiausią dalį STT direktoriaus šeimos turto sudaro pasiskolintos lėšos (145,8 tūkst. eurų), buto daugiabučiame name vertė (102 tūkst. eurų), gyvenamojo namo vertė (50 tūkst. eurų).

Valstybės saugumo departamento direktorius Dariaus Jauniškio šeimos turto vertė siekia 290,2 tūkst. eurų, 2021 m. šeimos turto vertė buvo panašaus dydžio – 289,7 tūkst. eurų. Didžiąją VSD vadovo šeimos turto dalį sudaro gyvenamųjų namų vertė (266 tūkst. eurų) ir kredito įstaigose ar ne jose turimų piniginių lėšų suma (118,7 tūkst. eurų).

D. Jauniškio sutuoktinė Jurga Barbora Jauniškienė deklaravo turinti kelių transporto priemonių, kurių vertė – 21,5 tūkst. eurų.

Muitinės departamentui vadovaujančio Dariaus Žvirono šeimos turtas, VMI 2022 m. duomenimis, siekia 228,5 tūkst. eurų. Lyginant su 2021 m. deklaracija, turto vertė sumažėjo apie 4 tūkst. eurų (2021 m. deklaruoto turto vertė siekė 232,5 tūkst. eurų). Didžiausią D. Žvirono ir jo sutuoktinės Jolitos Žvironienės turto dalį sudaro pasiskolintos lėšos (109 tūkst. eurų), buto daugiabučiame name vertė (55 tūkst. eurų) ir gyvenamojo namo vertė (54 tūkst. eurų).

Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) direktoriaus Rymanto Mockevičiaus deklaruoto šeimos turto vertė – 170 tūkst. eurų. VAT vadovo šeimos turtas, palyginti su 2021 m., padidėjo 33,6 tūkst. eurų. R. Mockevičius su sutuoktine Gitana Mockevičiene 2021 m. deklaravo turėję turto už 136,4 tūkst. eurų. Labiausiai – daugiau negu 33 tūkst. eurų – per metus paaugo kredito įstaigose ir ne jose VAT direktoriaus šeimos turimų piniginių lėšų suma.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė deklaravo turinti turto už 80 tūkst. eurų. Jos turto vertė, lyginant su 2021 m., padidėjo 56 eurais. Didžiausią prokuratūros vadovės turto dalį sudaro kredito įstaigose ir ne jose turimų pinigų suma (37,4 tūkst. eurų), buto daugiabučiame name vertė (30 tūkst. eurų) ir kelių transporto priemonių vertė (10,5 tūkst. eurų).

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) direktoriaus Rolando Kiškio turto vertė – 74 tūkst. eurų, FNTT sutuoktinės turto deklaracija nėra nurodyta. R. Kiškio šeimos turto vertė 2021 m. siekė 123,6 tūkst. eurų. Daugiausiai R. Kiškio deklaruoto turto dalį 2022 m. sudarė buto daugiabučiame name vertė (40,3 tūkst. eurų) ir kredito įstaigose ir ne jose turimų pinigų suma (33 tūkst. eurų).

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla 2022 m. deklaravo turintis turto, kurio vertė – 33,7 tūkst. eurų. Per metus jo turto vertė sumažėjo maždaug 4,5 tūkst. eurų, 2021 m. R. Požėlos deklaruoto turto vertė siekė 38,2 tūkst. eurų. Maždaug 4,5 tūkst. eurų sumažėjo R. Požėlos deklaruotos kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma.