Per incidentą patikros punkte prie įėjimo į oro uosto vietinių skrydžių terminalą buvo sužeisti abu pareigūnai, nurodė agentūra. Abu vyrai hospitalizuoti, jų būklė sunki. Kaip pranešama, tarp pareigūnų kilus konfliktui, vienas jų šovė į savo kolegą, o tada pamėgino nusižudyti. Konflikto priežastis neskelbiama. Anatolijos naujienų agentūra informavo, kad incidentas tiriamas. Vaizdo įraše iš Kaiserio oro uosto buvo matyti nedidelė grupė žmonių, besibūriuojančių prie terminalo pastato.

