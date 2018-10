Žino, kad gali užsikrėsti

Šalia Viduklės (Raseinių r.) esančių Alaviniškių gyventojai žino, kad jie bet kada gali užsikrėsti tuberkulioze. Niekam ne paslaptis ir šios ligos šaltinis – mediniame namiūkštyje gyvenanti šeima. Tiksliau tai, kas yra likę iš šeimos: du bedarbiai sūnūs.

Abu jie serga tuberkulioze, liaudiškai vadinama džiova. Tuberkulioze susirgo ir vieno iš vyrų sugyventinė. Ji augina dukrą, kuri lanko mokyklą.

Nuvykę į Alaviniškių kaimą sutikome lauko keliuku einanti vyrą. Antanu prisistatęs pašnekovas sakė gerai pažįstantis Steponą S.

„Jo jau ne pirmą kartą ieško. Ieškojo maždaug ir prieš dvi savaites. Rado Viduklės stadione ir išvežė į ligoninę. Nustebau, kai Viduklėje prie parduotuvės pamačiau skelbimą, kad Stepas vėl yra ieškomas. Bet kad jis nesislapstė. Kiek žinau, jį rado namuose“, – pasakojo Antanas.

Įtarė susirgęs

Jo tvirtinimu, su Steponu daugiausiai bendraudavo Alaviniškėse gyvenantis Artūras.

„Artūras man pasakojo matęs, kad Stepas kraujais spjaudosi. Aš pats pas Stepą jau nebeidavau. Turėjo sugyventinę ir ji susirgo, ligoninėje ilgai gulėjo. Bet kaip jie gyveno! Nei bulvių pasisodinę – nieko. Neseniai nupjovė prie namo augusias dvi dideles egles. Bandys parduoti ir gauti kapeiką. Sugyventinei niekas nerūpėjo. Kai Stepas grįždavo iš „chaltūrų“, pirmas jos klausimas būdavo – ar turi rūkyti“, – apie ligonio gyvenimo ypatumus pasakojo Antanas.

Jis sakė besiruošiantis visam laikui palikti skurdų Alaviniškių kaimą – važiuos į Angliją.

„Anglijoje dirba mano dukros – rūšiuoja dėvėtus rūbus. Pagyvensiu pas jas, bus daug geriau“, – vylėsi Antanas.

Jis neslėpė, kad prieš metus pats paprašė paguldomas į ligoninę, nes įtarė susirgęs tuberkulioze.



Alaviniškių kaimas © Arūnas Dambrauskas

„Labai blogai jaučiausi, pylė prakaitas, buvo silpna. Na, galvoju, jau gavau džiovą. Bet gydytojai man jos nenustatė, tik vaistų nuo džiovos išrašė“, – pabrėžė Antanas.

Mergos – pasileidusios

Prie suklypusio namiūkščio sutikome Stepono S. brolį V.S. Tuberkulioze sergantis vaikinas pasakojo neblogai besijaučiantis – nuolat geria vaistus. Be to, planuoja iš peties padirbėti – tvarkys šalia namo esantį sąvartyną ir pjaustys nukirstas egles. Pasak jo, brolis Steponas skurdžiame ūkyje mažai tegalėdavo padėti.

„Jis labai greitai pavargdavo. Aš esu stipresnis. Pasirūpinsiu, kad būtų malkų. Neseniai man skambino Anglijoje dirbantis brolis ir pasakė, kad atsiųs benzopjūklą. Kai jį turėsiu, pjaustysiu egles“, – dalijosi planais V.S.

Paklaustas, kodėl kambariuose ir aplink namą tokia netvarka, sakė negalintis susirasti geros šeimininkės. Anot jo, visos mergos dabar pasileidusios.

Reikia sanitarinių knygelių

Viduklės ambulatorijos medicinos sesuo Rima Pukinienė „Naujam rytui“ sakė, kad Alaviniškių kaimas tapo pavojingu ligos židiniu. Tačiau, anot jos, didžiausią nerimą kelia ne situacija viename kaime, bet spragos sveikatos priežiūros sistemoje.

„Yra labai aiški rizikos žmonių grupė – tai vadinamieji atidirbinėtojai, kurie dirba seniūnijoje už jiems skiriamas pašalpas. Tokiems asmenims reikėtų turėti sanitarines knygeles. Atėjo toks žmogus į seniūniją pašalpos, tegul nemokamai persišviečia plaučius. Manau, tai būtų veiksminga priemonė bandant užkirsti kelią tuberkuliozės plitimui“, – svarstė R. Pukinienė.

Ji pabrėžė, kad dėl tuberkuliozės plitimo tendencijų jau vyko pasitarimai Raseinių rajono savivaldybėje.

Niekam ne paslaptis, kad tuberkulioze sergančios Stepono S. sugyventinės dukra lanko mokyklą. Ar tai nekelia grėsmės jos klasės draugams? „Naujas rytas“ paprašė į šį klausimą atsakyti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojos Akvilės Juškienės. Ji „Naują rytą“ patikrino, kad situacija kontroliuojama – yra patikrinti visi su tuberkulioze sergančiais ligoniais bendraujantys asmenys.

Bendruomenės nariai nustebo

Vidulės bendruomenės narius nustebino, kad buvo paviešinta tuberkulioze sergančio žmogaus nuotrauka.

„Tas nabagas gaudomas kaip koks užsikrėtęs žvėriukas. Žmogžudžių taip nepaviešina. Steponas visiems yra žinomas. Jis vargšelis, bet gero būdo. Ar ne į tokius žmones mus ragino atsigręžti popiežius Pranciškus, kai lankėsi Lietuvoje. Turėtumėme būti jautresni ir atidesni vargstančių žmonių bėdoms“, – svarstė Vidulės bendruomenės aktyvistė.

Raseinių rajono policijos komisariato vadovas Marijus Macius pabrėžė, kad paieška buvo paskalbta, prašant medikams.

„Tas žmogus dėl savo sunkios ligos buvo pavojingas aplinkiniams, todėl reikėjo skubiai jį surasti. Esame dėkingi žmonėms, kurie padėjo paieškoje“, – „Naujam rytui“ sakė M. Macius.

Paieška dėl sergančiojo buvo paskelbta rugsėjo 26 dieną. Kitą dieną jis buvo rastas ir išvežtas į ligoninę.