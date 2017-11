„Pusantros savaitės planavome susitikti su ministru, tik jis vis nerasdavo laiko. Klausimų prisikaupė labai daug“, – BNS sakė Liberalų sąjūdžio seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Be liberalų pokalbiui A. Verygą kviečia Socialdemokratų partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos.

Pasak E. Gentvilo, ministro norima klausti apie vaistinėse prasidėjusį chaosą su receptinių vaistų pardavimu, medikų algas, baudimą už eiles, priklausomybės ligų centrų pertvarką, kita.

Pirmadienį susitikę opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio, „Tvarkos ir teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės atstovai nusprendė pradėti interpeliacijos procesą sveikatos apsaugos ministrui.

Tikimasi iki trečiadienio tarp opozicinių frakcijų suderinti interpeliacijos klausimus ir surinkus reikiamą parašų kiekį ne vėliau kaip ketvirtadienį pradėti interpeliacijos procedūrą.

Pagal Seimo statutą, ministro interpeliaciją pradėti gali ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Gavęs interpeliaciją Vyriausybės narys privalo ne vėliau kaip per dvi savaites pateikti atsakymus, o Seimas juos gavęs turi apsvarstyti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas. Tuomet Seimas balsuoja, ar pritarti ministro atsakymams, o tuo atveju, jei siūloma nepritarti ir ministrui reiškiamas nepasitikėjimas, tokiam sprendimui priimti už balsuoti turi ne mažiau kaip 71 Seimo narys.

