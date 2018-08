Tarybos pirmininkė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovė Inga Ruginienė posėdyje sakė, kad po dviejų savaičių bus priimtas galutinis sprendimas. „Šį posėdį priimame nutarimą, kad kitą posėdį bus galutinis sprendimas ir negali būti atidėjimų“, – tvirtino I. Ruginienė. Tarybos posėdyje daugiausiai diskusijų sukėlė darbdavių siūlymas neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) nuo kitų metų prilyginti MMA. Finansų viceministrė Miglė Tuskienė pabrėžė, jog toks sprendimas papildomai valstybės biudžetui kainuotų 0,5 mlrd. eurų. Anot jos, nuo kitų metų NPD prilyginti MMA būtų labai sudėtinga, nes dėl priimtos mokesčių reformos keisis abejų rodiklių dydžiai, o Vyriausybė jau yra numačiusi planą, kaip NPD prilyginti MMA per kelerius metus. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos laikinasis prezidentas Sigitas Gailiūnas pasiūlė per dvi savaites išsiaiškinti, kaip būtų galima sulyginti NPD su MMA ir tada nuspręsti dėl MMA didinimo. „Po dviejų savaičių, kai bus pateikta ministerijos išvada apie skaičius dėl neapmokestinamojo dydžio pagal senąją sistemą ir pagal naują sistemą. Po šio išaaiškinimo galėtume priimti sprendimą, kokiu keliu einame“, – tvirtino darbdavių atstovas. Šiemet Trišalė taryba jau du kartus bandė susitarti dėl MMA didinimo. Birželį Vyriausybė siūlė nuo kitų metų MMA padidinti iki 420 eurų, profsąjungos – iki 450 eurų, o darbdaviai ketino palaikyti 420 eurų pasiūlymą, tačiau siūlė klausimą svarstyti vėliau. Liepą darbdaviai toliau buvo linkę pritarti Vyriausybės siūlymui MMA didinti iki 420 eurų, tuo metu profesinių sąjungų atstovai ją siekė didinti iki 450 eurų. Pernai Trišalė taryba nusprendė, kad MMA turi būti 45-50 proc. vidutinės algos, o konkretus santykis bus lygus keturių didžiausią santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkiui, tačiau turės išlaikyti 45-50 proc. ribą. Lietuvos bankas gegužę pasiūlė, kad MMA turėtų didėti 20 eurų – iki 420 eurų – tai yra 47,3 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Trišalė tarybos žodis dėl MMA didinimo yra patariamasis, galutinį sprendimą priima Vyriausybė. Pernai MMA buvo padidinta 20 eurų iki 400 eurų. Nuo praėjusių metų vidurio įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas reglamentuoja, kad MMA gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

