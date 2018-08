Tarybos pirmininkė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovė Inga Ruginienė tikisi, kad Vyriausybė įsiklausys į profsąjungų norą didinti MMA iki 450 eurų (iki mokesčių). „Mes matome visas prielaidas mokėti 450 eurų. (...) Mes dėsime visas pastangas susitarti, tačiau mes jaučiame, kad šį kartą mūsų nuomonė yra argumentuota. Mes tikimės, kad Vyriausybė pagaliau atsisuks į žmogų“, – BNS sakė I. Ruginienė. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė sako, jog Vyriausybė toliau siūlys MMA didinti iki 420 eurų. „Kol kas mes esame savo poziciją išsakę ir manome, kad ji pagrįsta. Vyriausybės oficialus pasiūlymas – 420 eurų“, – BNS sakė viceministrė. Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Andrius Romanovskis BNS sakė 420 eurų MMA matantis kaip kompromisą. „Mūsų verslo konfederacija 420 eurų mato kaip kompromisą. Iš tikrųjų dalis darbdavių iš principo nepritaria kėlimui“, – teigė A. Romanovskis. Lliepą darbdaviai taip pat buvo linkę pritarti Vyriausybės siūlymui MMA didinti iki 420 eurų, o profesinių sąjungų atstovai siūlė 450 eurų. Trišalė tarybos žodis dėl MMA didinimo yra patariamasis, galutinį sprendimą priima Vyriausybė. Pernai MMA buvo padidinta 20 eurų iki 400 eurų. Nuo praėjusių metų vidurio įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas reglamentuoja, kad MMA gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

