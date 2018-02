„Kol kas tie kaltinimai neįgavo materialios formos ar bent jau neatėjo iki mūsų komiteto, kad galėtume tai svarstyti. Jeigu bus tie kaltinimai suformuluoti kokiu nors būdu, tai tada svarstysime“, – žurnalistams penktadienį po komiteto posėdžio sakė M. Šaliamoras. Tuo metu netinkamu elgesiu su studentais apkaltinto ir iš akademijos jau pasitraukusio tapytojo Jono Gasiūno elgesį komitetas pasmerkė. Etikos komitetas yra gavęs 19-os buvusių ir esamų studentų pasirašytą skundą apie netinkamą J. Gasiūno elgesį. Pasak M. Šaliamoro, iš šio skundo negalima konstatuoti, kad jis turėjo seksualinių santykių su studentėmis, kaip liudija tinklaraščiuose anonimiškai pasisakiusios buvusios J. Gasiūno studentės. „Jono Gasiūno elgesys yra nesuderinamas su VDA dėstytojo vardu ir pareigomis, jis žemina žmogaus orumą ir yra nepriimtinas akademinėje bendruomenėje ir aplinkoje“, – sakė komiteto vadovas.

