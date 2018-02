Apie tai jis laišku informavo Kultūros ministeriją. Fotografas nurodo, kad nesutinka su metamais kaltinimais ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) išvadomis, jog jis pažeidė etikos normas bandydamas užmegzti neakademinius santykius su studentėmis. „Kadangi fiziškai tiesiog visiškai neturėjau laiko ir galimybės pasiekti sprendimų atšaukimo ar panaikinimo bei kitaip apeliuoti, aptariami nepagrįsti ir neteisėti akademijos institucijų sprendimai šiuo metu yra galiojantys. Atsižvelgiant į aukščiau pasakytą, manau, kad tokiomis aplinkybėmis šiandien aš neturiu kito pasirinkimo ir negaliu atvykti į Nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo ceremoniją Lietuvos Respublikos Prezidentūroje“, – rašo G. Trimakas. Susiję straipsniai: VDA Senatas patvirtino: Trimako elgesys – etikos pažeidimas Atskleidė, kas nurodyta studenčių skunduose apie Trimaką Laiške, kuriuo kreipiasi ir į kolegas, buvusius ir esamus studentus, jų tėvus, premijos laureatas pabrėžia, jog nesutinka „tiek su šiuose sprendimuose konstatuotomis aplinkybėmis, tiek su mano elgesio teisinimu vertinimu“ bei tikisi, kad jie bus panaikinti. Sulaukęs kaltinimų dėl netinkamo elgesio su studentėmis G. Trimakas šią savaitę įteikė atsistatydinimo pareiškimą VDA rektoriui. Akademijos Senatas trečiadienį patvirtino etikos komiteto išvadas, kad neakademinius santykius su studentėmis bandęs užmegzti G. Trimakas pažeidė etikos normas. Sprendimas dar gali būti skundžiamas teismui. Fotografo elgesys įvertintas gavus dviejų studenčių skundus, kuriuose kalbama apie kelerių metų senumo įvykius: jo pokalbius su studentėmis ir prisilietimus prie jų. Pats menininkas sako galėjęs būti ne taip suprastas, nes neturintis netinkamų intencijų studentų atžvilgiu. Jis teigė per šį skandalą supratęs, kad „negalima su visais būti draugiškam“. G. Trimakas ketvirtadienį BNS sakė situacijos daugiau viešai nekomentuosiantis. Pastaruoju metu kaltinimų seksualiniu priekabiavimu, studentų žeminimu ir kitokiu nederamu elgesiu sulaukė dar du jau buvę VDA dėstytojai – Nacionalinės premijos laureatas Jonas Gasiūnas, Arvydas Liepuonius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstantis teatro režisierius, taip pat Nacionalinės premijos laureatas Jonas Vaitkus. Nacionalines premijas iškilmingoje ceremonijoje Prezidentūroje laureatams kasmet švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną įteikia šalies vadovai.

