Komisijos pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė BNS pranešė, jog trečiadienį bus pradėtos svarstyti komisijos išvados. Tyrimas buvo pradėtas gavus kelių Seimo narių kreipimąsi, kad A. Skardžiaus šeima išskirtinėmis sąlygomis išnuomojo žemės sklypus vėjo jėgainėms ir teikė įstatymų pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos. Prokuratūra birželio pradžioje paskelbė nenustačiusi nusikalstamų A. Skardžiaus veiksmų ir nutraukė beveik metus trukusį tyrimą. Anot prokuratūros, nenustatyta, kad A. Skardžius būtų daręs kokią nors įtaką žemės nuomos sutarties sudarymui. Susiję straipsniai: Dėl Kubiliaus pašalinimo iš Skardžiaus apkaltos komisijos kreiptasi į KT Kubilius pašalintas iš Skardžiaus apkaltos komisijos Prokurorų teigimu, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektai nesukūrė konkrečių, neigiamų pasekmių – jie Seimo komitetuose buvo atmesti ir įstatymo galios neįgavo. Vien tai, jog A. Skardžius dalyvavo teisės aktų rengimo procese, nesuteikia pagrindo teigti, kad tokie jo veiksmai yra nusikalstami, nurodė prokuratūra. Atliekant ikiteisminį tyrimą taip pat keltas klausimas dėl vienos saulės elektrinių projektą plėtojusios Baltarusijos įmonės galimos įtakos A. Skardžiaus veiklai ir galimam jo piktnaudžiavimui vykdant parlamentinę veiklą. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. Skardžius, turėdamas tiesioginių sąsajų su Baltarusijos įmone, taip pat eidamas Seimo parlamentinės grupės ryšiams su Baltarusija pirmininko pareigas, tokiais savo veiksmais galėjo sukelti abejonių dėl vykdomos parlamentinės veiklos ir pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas. Prokuratūra nurodė ikiteisminio tyrimo medžiagą perduosianti Vyriausiajai tarnybinei etikos komisijai. Dėl minėtų epizodų Seime pradėtas A. Skardžiaus apkaltos procesas. Kol kas specialioji komisija nėra priėmusi sprendimo, ar mato pagrindą, kad parlamentaras galėjo sulaužyti priesaiką ir pažeisti Konstituciją. Šį sprendimą komisija turėtų priimti iki birželio pabaigos. A. Skardžius yra Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.