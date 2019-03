Pernai parlamentarai paskelbė pusantro karto daugiau susitikimų nei 2017 metais, rodo organizacijos atlikta apžvalga, peržiūrėjus Seimo narių oficialius darbo kalendorius, asmenines svetaines ir svetainę manosusitikimai.lt. 2017 m. pavasarį 45 parlamentarai paskelbė 475 susitikimus, 2018 metų rudenį – 82 parlamentarai informavo apie 737 susitikimus. Daugiausiai susitikimų, penkiasdešimt, pernai rudens sesijos metu viešino Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius – 41, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai Virginija Vingrienė (40), Kęstutis Mažeika (31) ir Guoda Burokienė (28). Daugiausiai paskelbtų susitikimų vyko su nevyriausybinėmis organizacijomis (229), verslu (192), švietimo ir mokslo (144), medicinos (47) atstovais. Apie savo susitikimus su registruotais lobistais (11) skelbė 9 Seimo nariai. Aktyviausiai, kaip ir pavasarį, susitikimus skelbė Liberalų sąjūdžio frakcija: 10 iš 12 frakcijos narių viešino, su kokiomis interesų grupėmis jie susitiko (93 susitikimai). Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje susitikimus skelbė 39 politikai iš 51 (iš viso 438 susitikimai). Pasak apžvalgos, visose frakcijose yra politikų, skelbiančių apie savo susitikimus. Vis tik apie savo susitikimus skelbia tik 4 iš 8 frakcijų seniūnų. Bent po kelis susitikimus viešino Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen (iš viso paskelbė 9 susitikimus), Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Julius Sabatauskas (9), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis (5) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė (2). Nieko apie savo susitikimus su interesų grupėmis neskelbė „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos socialdemokratų darbo, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir Mišrios Seimo narių grupės frakcijų seniūnai.

