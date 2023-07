TOP 3 turtingiausių Seimo narių: kaip sukaupė ir iš kur tie milijonai vieno politiko turto vertė per metus kilo 820 tūkst. Eur

Seimo nario be pareigų ir be stažo už tarnybą valstybei alga, atskaičius mokesčius, siekia kiek daugiau nei 2 tūkst. eurų. Seimo nariai negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą, tačiau ir be to politikai prasimano, kaip pasididinti savo turtą. Delfi patikrino, kurie iš parlamentarų turtingiausi. Kai kurie jų turtą sukaupė prieš karjerą politikoje, o kai kas tai daro dabar.

Seimo nariai