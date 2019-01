Pasak jo, šiuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdyba sutapatinta su partijos pirmininko pavaduotojas, todėl „susidaro tam tikra esminių demokratijos principų priešprieša“. „Viena vertus, pirmininkas turi turėti teisę pasirinkti savo komandą (pavaduotojus), kita vertus, partijos suvažiavimui iš vienasmenio organo pusės (pirmininko) negali būti primetama vienintelio renkamo kolegialaus organo (valdybos) sudėtis“, – rašoma T. Tomilino laiške partiečiams. Pasak jo, valdyba turi būti tam tikra atsvara pirmininkui, kai jis daro klaidas arba kai būtina jo sprendimus labiau paruošti, išdiskutuoti: „Todėl siūlau naujame įstatų projekte nustatyti, kad pusę valdybos narių pasiūlo pirmininkas (ir tuo pačiu pavadina juos pavaduotojais), o kitą pusę – renka Suvažiavimas ar Taryba“. T. Tomilinas taip pat siūlo po gegužę vyksiančių prezidento rinkimų „valstiečiams“ susirinkti ir išspręsti ideologinius skirtumus, kylančius tarp partijos narių ir prikviestų „profesionalų“. Jo teigimu, partija dabar yra kryžkelėje ir jai gali grėsti išnykimas, jeigu visą ateitį statys ant vienos populiarios asmenybės. BNS rašė, kad R. Karbauskis prieš šeštadienį vyksiantį „valstiečių“ suvažiavimą pasiūlė partijos nariams nuo 11 iki šešių sumažinti savo pavaduotojų skaičių. Iš dabartinių pavaduotojų R. Karbauskis toliau eiti pareigas siūlo tik europarlamentarui Broniui Ropei ir Seimo narei Aušrinei Norkienei. Jo pavaduotojais toliau vadintis nebebus siūloma Seimo vicepirmininkams Rimai Baškienei ir Arvydui Nekrošiui, Seimo komitetų pirmininkams Kęstučiui Mažeikai, Andriejui Stančikui, parlamentarams T. Tomilinui ir Viktorui Rinkevičiui. Vietoje jų pavaduotojais R. Karbauskis norėtų matyti sveikatos ministrą Aurelijų Verygą, Seimo narius Joną Jarutį ir Valių Ąžuolą, taip pat – partijos atsakingąją sekretorę Kristiną Kirslienę.

