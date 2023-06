Komisijos pirmininkės pavaduotojas Seimo narys Tomas Tomilinas apgailestauja, kad Vyriausybės lygmenyje nėra tinkamo problemos suvokimo ir deramos koordinacijos. Jo teigimu, policijos atstovai mato teisės aktų spragas dėl fizinių asmenų nebaudžiamumo nelegaliai parduodant elektronines cigaretes.

„Po pandemijos ir karo pradžios turime smarkiai išaugusį nerimą šeimose, visuomenė įsitempusi dėl skirtingų krizių keliamo nesaugumo. Nerimą visada lydi žalingų įpročių paplitimo augimas. Turime pagaliau atvirai pripažinti, kad masinis nelegalaus skysto tabako rūkymas vyksta visose mokyklose be išimties, todėl metas skelbti ekstremalią situaciją švietimo sistemoje, nebeskirstyti mokyklų į geras ir blogas bei imtis aktyvių veiksmų visoje švietimo sistemoje“, – Eltai sakė Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas.

Pasak parlamentaro, dabar vyksta katės ir pelės žaidimai: mokyklos nesuinteresuotos pripažinti problemą, slepia rūkymo atvejus, bijo, kad kas nors sužinos ir pasmerks.

“Tikslios informacijos trūkumas riboja efektyvios prevencijos veiksmus, leidžia apgaulingai tikėtis, kad problema nėra visuotinė. Aš pats esu tėvas ir tai, ką girdžiu iš savo vaikų, man tik patvirtina, kad problema yra milžiniška ir būtina ją spręsti neatidėliojant. Absoliučiai esminė problemos ašis - nelegalus skysto tabako konteinerių papildymas bet kokiomis cheminėmis medžiagomis, įskaitant nelegaliu ir katastrofišku vaiko sveikatai paties tabako koncentracijos didinimu“, – sako Seimo Demokratų frakcijos “Vardan Lietuvos” narys T. Tomilinas.

Seimo Demokratų frakcijos “Vardan Lietuvos” nario Vytauto Bako nuomone, problema išties yra visuotinė, todėl būtina padrąsinti visus atvirai apie tai kalbėti ir ieškoti sprendimų.

Tokią išvadą jis padarė po Alytaus mieste vykusių diskusijų, kur vaikų ir paauglių rūkymo problema buvo aptariama su mokyklų, tėvų, policijos ir kitų suinteresuotų įstaigų atstovais.

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“atstovų manymu, reakcija į vaikų ir paauglių rūkymą turi apimti socialinės politikos, vaikų užimtumo, prevencijos ir draudimų visumą, nes pavienės priemonės ir iniciatyvos neturės reikiamo efekto.

„Mūsų vaikai “dega” ir laikas tai pripažinti be saviapgaulės. Jie “degina” savo nerimą, nesaugumą, kartais apleistumą ir įtampas, o drauge – ir savo sveikatą. Vien drausdami ir bausdami to neišvengsime. Kartu turime siūlyti kokybišką pagalbą, atstatyti vaikų psichologinę sveikatą, kurią paveikė karantinas, nuotolinis mokymasis, karas ir per šeimas juos liečianti ekonominė krizė“, – teigia T. Tomilinas.

Pasak Seimo nario, dalį iniciatyvų jis ir kiti kolegos teiks svarstymams Seime, tačiau pirmiausia būtina identifikuoti, kas iš Vyriausybės yra šio klausimo „savininkas“, galintis telkti skirtingas institucijas sprendžiant šią problemą.

„Politiniai klausimai ir krizės negali tapti pasiteisinimu, kodėl nesprendžiamos jaunų žmonių nerimo ir sveikatos problemos. Kas iš Vyriausybės imsis lyderystės? Pakaitinė švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialinės apsaugos ir darbo, vidaus reikalų ministrės, o gal pati premjerė? Kviečiu matyti jaunų žmonių problemas, suprasti tai kaip pagalbos šauksmą ir į jį atsiliepti,“ – ragina parlamentaras T. Tomilinas.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pateikė Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimą, kuriame buvo nerimą keliantys skaičiai: tarp 5-9 klasių moksleivių elektroninių cigarečių vartojimas 2018-2022 m.padidėjo nuo 17,9 iki 22 proc. (skaičiuojant rūkiusius per paskutinius 30 dienų).

Tęsianti parlamentinę kontrolę Seimo Priklausomybių prevencijos komisija į savo posėdžius ketina kviesti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Policijos departamento, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos moksleivių sąjungos, Jaunimo reikalų agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir verslo atstovus.