Politiko neįtikina argumentai, kad rusiškų kanalų sustabdymas gali būti pateisinamas tuo, jog kone visos su Rusija susijusios medijos tampa agresyvios propagandos įrankiu.

Ir nors V. Tomaševskis, komentuodamas prasidėjusį karą Ukrainoje, vėl ganėtinai dviprasmiškai aiškina kilusio konflikto priežastis, Rusijos agresiją Ukrainoje, tikina politikas, jis vienareikšmiškai smerkia. Būtent dėl to, sako europarlamentaras, jis su politiniais bendražygiais nusprendė nešvęsti Užgavėnių vykstant karo veiksmams. Tačiau Rusijos kariams naikinant žmones ir miestus Ukrainoje, „cenzūravimas“ ir atsiradusios kliūtys klausytis rusiškų dainų, pažymi LLRA-KŠS pirmininkas, yra nedemokratiškas ir tautinę nesantaiką kurstantis precedentas.

Rusijai ankstų vasario 24-osios rytą įsiveržus į Ukrainą, Lietuvos radijo ir televizijos komisija pranešė, kad dėl skleidžiamos karo propagandos ir karo kurstymo stabdo 6 rusiškus kanalus. Privačios įmonės taip pat informavo, kad stabdys dešimčių rusiškų kanalų retransliavimą.

„Aš tai neigiamai vertinu. Tai visų pirma yra cenzūravimas, tai yra veiksmas prieš demokratiją, prieš mūsų laisvę. Mes suprantame, kad yra įtempta situacija, kad vyksta praktiškai karas“, – Eltai sakė politikas.

Nors V. Tomaševskis teigė nepritariąs rusiškų kanalų apribojimui, Kremliaus veiksmus Ukrainoje jis ir jo politikos bendražygiai pasmerkė bematant. Ir ne tik. Politikas kelis kartus pažymėjo, kad jis su kolegomis iš principo nešventė kovo 1-ąją vykusių Užgavėnių.

„Mes tai iš karto pasmerkėme, Lenkų sąjunga pasmerkė kariuomenės įsiveržimą į Ukrainą. Tą pačią dieną – ketvirtadienį – atšaukėme visus renginius, Užgavėnes. Mes tai padarėme – tautinės mažumos, Vilniaus krašto bendruomenė. Kadangi žūsta žmonės, mes negalime linksmintis. Mes tai padarėme, o kiti Užgavėnių neatšaukė, buvo Rumšiškėse ir taip toliau. Tai rodo, kad mes labai išgyvename dėl šios situacijos. Vienareikšmiškai“, – sakė europarlamentaras.

Tačiau sprendimų stabdyti rusišką propagandą skleidžiančių medijų V. Tomaševskis vienareikšmiškai nebevertino. Politikas teigė suprantąs, kad karo sąlygos diktuoja savą logiką, tačiau, akcentavo jis, sustabdytos rusiškų kanalų transliacijos turi daugiau žalos nei naudos. Europarlamentaras tikino, kad taip sukuriamos paskatos kurstyti tautinei nesantaikai. Todėl, jo teigimu, priimant bet kokius sprendimus tiesiog privalu politiką atskirti nuo sporto ir kultūros.

„Reikia atskirti šiuos klausimus. Aišku, vyksta tam tikras karas. Praktiškai visa Europa pasisako dėl to karo. Vyksta ir informacinis karas. Jeigu kokiu nors laikotarpiu atjungiamas vienas ar kitas informacinis kanalas, tai yra tokia logika – nepaprastosios padėties logika. Tai yra tam tikra logika, ir aš negaliu griežtai pasisakyti, nes visada taip buvo pasaulyje ir taip visada veiks – bet kokiuose konfliktuose. Taip daro ir Rusija, ir kiti tai darys. Viena ar kita žiniasklaidos priemonė gali įsižeisti, kad taip yra, bet to nepakeisime“, – samprotavo politikas.

„Bet yra kitas labai svarbus momentas – kodėl išjungti visi kiti kanalai, kur net žinių nėra. Kodėl išjungti kanalai, kur nėra žinių, kur tik filmai ar kažkokios pramoginės laidos. To negali būti, taip duodama nuoroda, kad viskas yra blogai, kas susieta su rusų tauta. Tai yra neteisinga“, – piktinosi V. Tomaševskis.

Ir būtent šiame kontekste, aiškino jis, kurstoma tautinė nesantaika.

„Aš labai neigiamai žiūriu ir protestuoju prieš tą. Man skambina rinkėjai ir aš, kaip Europos parlamentaras, sakiau, kad tokio kurstymo tautinės nesantaikos negali būti žiniasklaidoje. Tai yra nusikaltimas. Jei mes to nesustabdysime šiandien, tai rytoj mes turėsime labai skaudžių pasekmių“, – teigė jis.

Politikas nesivėlė į diskusijas, kad bandymas atskirti kur, kalbant apie Rusijos skleidžiamą propagandą, prasideda kultūra ir kur baigiasi politika, yra labai sudėtinga. Jis primigtinai tvirtino, kad Lietuvoje užimta laikysena dėl rusiškų kanalų transliavimo kelia grėsmę rusų tautybės žmonėms.

„Šiandien yra grėsmė mūsų tautinių mažumų kai kuriems atstovams. Rusų tautybės visų pirma. Mes norime juos apginti. Negali būti stabdomos dainos ir kultūriniai kanalai“, – teigė jis.

Panašiai V. Tomaševskis vertino ir garsiai nuskambėjusią sporto pasaulio reakciją į Rusijos agresiją. Kremliaus veiksmai Ukrainoje sukėlė įvairias sankcijas, buvo atšaukti įvairūs sporto renginiai. Tačiau, V. Tomaševskio manymu, ir toks sprendimas yra perteklinis. Įvesti apribojimai, tikino politikas, taip pat kursto tautinę nesantaiką. Politikas kartojo – nors ir karas prasidėjo, atkirti politiką ir kultūrą yra privalu.

„Nereikia išplėsti į kultūrą, į sportą, į dainas“, – sakė politikas, dar prieš minutę kalbėjęs, kad karo metu Užgavėnių nedera švęsti.

„Jūs manote, kad žmonės yra neišprusę? Žmonėms reikia duoti galimybę klausyti viską. Informacinės laidos, politinės laidos – šiuo sudėtingu laikotarpiu... Taip visada buvo ir bus“, – teigė politikas ir kategoriškai atmetė, kad ne vienoje pasaulio šalyje įvedami apribojimai rusiškai medijai yra būtinas įrankis stabdyti Kremliaus šovinizmą.

„Kuo čia dėtos rusiškos dainos ir radijas „Raduga“ Klaipėdoje. Reikia sustabdyti šią nesąmonę“, – teigė jis.

Nesivėlė į diskusijas dėl Rusijos agresijos Ukrainoje: tai yra viena ilga nesąmonė

O kaip atmušti Rusijos agresyvią politiką V. Tomaševskis nenorėjo komentuoti. Politikas tik leido suprasti, kad Kremliaus agresijos Ukrainoje priežastys yra susijusios ne vien su ydinga Rusijos režimo prigimtimi, bet ir su susiklosčiusiomis aplinkybėmis Europoje ir Baltarusijoje.

„Aš nenoriu to komentuoti, kadangi tai yra viena ilga nesąmonė. Ilgas pigus politikavimas privedė prie šios neleistinos situacijos ir karinių veiksmų. Aš apie tai kalbėjau prieš dvejus metus, kada buvo daromas dirbtinis konfliktas Baltarusijoje. Mes neturėjome ieškoti kažkokių revoliucijų. Jeigu to nebūtų, tai šiandien būtų nepriklausoma Baltarusija. Mes patys pastūmėme Baltarusiją į Rusiją, kuri ją praktiškai prarijo. O kai prarijo, tai įvyko tas, kas jau įvyko. Atsirado nauja siena Baltarusijos pasienyje. Bet aš daugiau to nekomentuosiu, nes neįmanoma to komentuoti“, – teigė politikas.

V. Tomaševskis ir anksčiau, vertindamas Rusijos agresiją prieš Ukrainą, buvo linkęs akcentuoti įvairias susiklosčiusias aplinkybes Europoje ar Ukrainos viduje. Pavyzdžiui, komentuodamas 2014 metais Rusijos okupuotą Krymą, jis pareiškė, kad leidžiant susiformuoti Kosovui buvo atidaryta „Pandoros skrynia“.

„Dabar yra taip, kaip yra. Yra tam tikras precedentas. Yra įvairių nuomonių, bet blogybė buvo būtent tada padaryta. Šita mitinė „Pandoros skrynia“ atidaryta. (…) Jeigu buvo vienas atvejis, kodėl dabar ir kiti negali pasinaudoti tokia pačia teise? Nereikėjo to daryti“, – 2014 m. kovą portalui DELFI sakė politikas.

Apie tą pačią pravertą „Pandoros skrynią“ V. Tomaševskis kalba ir praėjus 8 metams, kai Rusija plačiu frontu įsiveržė į visą Ukrainos teritoriją ir pažeisdama tarptautinės teisės principus bei pamindama elementarų žmogiškumą pradėjo griauti kaimyninės valstybės miestus ir žudyti jų gyventojus.

„Lietuvoje ratifikavome dokumentą dėl antros albanų valstybės. Ir mes balsavome Seime, ir visi buvo patenkinti. Aš nebalsavau, gal dar šiek tiek parlamentarų nebalsavo. Ir tai buvo tam tikra provokacija tam tikras „Pandoros skrynios“ atidarymas. Dabar aš turiu ramią sąžinę“, – jau įsiplieskus Rusijos ir Ukrainos karui sakė V. Tomaševskis.

„Bet aš smerkiu Putino ir Kremliaus veiksmus. Tai yra nepriimtina. XXI amžiuje reikia kalbėtis, o ne pradėti karinius veiksmus“, – apibendrino LLRA-KŠS lyderis.