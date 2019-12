„Jeigu bus pasakytas prezidento žodis, o ne jo patarėjų, norėsime išgirsti ir argumentus. Teisinių argumentų nėra, jeigu yra valdančiųjų palaikymas, taip pat ir premjero palaikymas, tada, žinoma, ministras gali eiti ir toliau savo pareigas“, – laidos pradžioje sakė politikas.

„Gal prezidentas nenori pats pasakyti, gal trūksta argumentų – mes to nežinome, bet pasakymas apie moralę visai neturi jokių argumentų. Jeigu jis suvalgė pietus už keliasdešimt eurų, o paskui grąžino pinigus, tai kokios čia moralės pažeidimas? Žmogus tiesiog galėjo nežinoti. Tuo labiau biudžetas dėl to nieko neprarado“, – pridūrė jis.

Mano, kad per daug dėmesio skiriama Nausėdos pozicijai

Pasiteiravus, ar V.Tomaševskis nemano, kad buvo pažeistos moralės normos, politikas tikino, kad pirmiausia reikėtų atsakyti už pažeidimus, kurių nebuvo laikomasi, tačiau dabar, anot jo, dėmesys kreipiamas į nereikšmingus dalykus.

„Aš trečiadienį kalbėjausi su prezidentu Gitanu Nausėda. Daugiausia priekaištų buvo dėl brakonieriavimo. Kitą dieną paaiškėjo, kad tai iš piršto lauža informacija ir jokio brakonieriavimo nebuvo, Narkevičius net neturi ten savo namo prie ežero. Manau, kad pagrindinė problema jau ir išsisprendė, bet mes nuolat eskaluojame kitus reikalus – apie viešbučio reikalus, suvalgytus pietus. Manau, kad reikia atsakyti už pažeidimus ten, kur jis ir padarė tuos pažeidimus“, – atsakė laidos pašnekovas.

Politikas taip pat pabrėžė, kad nenori pernelyg sureikšminti prezidento pozicijos, nes yra ir kitų institucijų, kurių nuomonė – kitokia.

„Aš manau, kad mes be reikalo dabar per daug dėmesio skiriame prezidento pozicijai, kurios iš jo lūpų mes negirdėjome“, – sakė jis. „Mes esame parlamentinė respublika. Kas gali pasakyti, kad esame prezidentine respublika? Ginčai vyko prie prezidentės Dalios Grybauskaitės, bet dauguma teisininkų sutinka, kad mes esame parlamentinė respublika. Prezidentinėje respublikoje pats prezidentas vadovauja ministrų kabinetui. Jeigu taip būtų pas mus, tada pats prezidentas skirtų ir atleistų ministrus, negalėtų kilti jokių diskusijų, bet mes turime parlamentinę respubliką ir parlamentas palaiko ministrą pirmininką. Dabar turime tokią situaciją, kai viena institucija per patarėjus turi vieną poziciją, o Vyriausybė, Seimas ir ministras pirmininkas turi kitą poziciją. Reikia priimti optimalų sprendimą.“

„Tik Rytuose prezidentai išleidžia kažkokį dekretą ir tai jau tampa įstatymo galia. Mūsų šalyje taip nėra. Yra Prezidentūra, Vyriausybė, Seimas ir teismai. Jie dirba autonomiškai“, – pridūrė politikas.

Jaroslavas Narkevičius © DELFI / Josvydas Elinskas

Daug ministro klaidų nemato

Apie galimas susisiekimo ministro klaidas V.Tomaševskis kalba nenoriai.

„Klaidų nedaro tik tas, kuris nieko nedaro. Aišku, klaidos visada yra, bet pagrindinė priežastis yra tame, kad ministras pradėjo domėtis neskaidriais konkursais, kad ministras paleido pašto valdybą, norėta privatizuoti brangius pašto pastatus. (…) Bet iš principo ministras nepažeidė įstatymų“, – svarstė jis.

Tiesa, pasiteiravus, ar jis mato galimų kandidatų į susisiekimo ministrus, jeigu nutiktų taip, kad J.Narkevičius vis tik būtų priverstas trauktis, V.Tomaševskis patikino, kad to net nesvarsto, nes mano, kad ministras turėtų tęsti darbą ir toliau.

„Mes net nesvarstome tokio klausimo“, – lakoniškai atsakė jis.

Anot jo, dabartinėje situacijoje daugiausia įtampos ir kiršinimo kelia konservatoriai bei liberalai.

„Mes manome, kad konservatoriai ir liberalai kelia įtampą, norėdami sukiršinti Prezidentūrą su Vyriausybe ir Seimo dauguma. Jie bijo interpeliacijos, kadangi dar kita institucija, apart Seimo daugumos, išsakys savo nuomonę. Bus aišku, kad ministras turi ne tik daugumos palaikymą, bet ir viso Seimo, nes ši interpeliacija, kaip konservatoriai prognozuoja, nepraeis. Tai yra žaidimai, kuriais siekiama sukiršinti“, – sakė jis.

Narkevičius sako gerbiantis prezidento poziciją

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius sako gerbiantis jį trauktis raginančio prezidento Gitano Nausėdos poziciją, bet turėdamas Vyriausybės ir koalicijos partnerių palaikymą dirbs toliau.

J. Narkevičius taip pat sakė pirmadienį dar ketinantis aptarti savo likimą su premjeru.

„Aš vertinu visus pasakymus, labai rimtai vertinu, vertinu taipogi mane palaikančius pasakymus – Lenkų rinkimų akcijos, mane delegavusios partijos pirmininko, koalicijos partnerių – Ramūno Karbauskio, gerbiamo Gedimino Kirkilo, šiandien išsakytą gerbiamo premjero (poziciją – BNS). Trumpai kalbant, dirbu toliau, sprendžiu valstybei svarbius klausimus“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė J. Narkevičius.

„Gerbiu prezidento poziciją (...), daugiau informacijos bus laikui bėgant, dabar koncentruojuosi į darbus, darbinius santykius, valstybei svarbius darbus“, – pridūrė jis.

Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį išreiškė palaikymą ministrui, pastaruoju metu sulaukusio opozicijos, taip pat prezidento kritikos dėl galimo viešų ir privačių interesų painiojimo, kitų aplinkybių. Premjeras sakė nematantis teisinio pagrindo ministrui trauktis ir žadėjo nedaryti skubotų sprendimų, kurie galėtų griauti koaliciją.

Pats J. Narkevičius tvirtino, jog premjerui grįžus po daugiau nei savaitę trukusio nedarbingumo dar nekalbėjo apie savo situaciją, ją aptarti žada vėliau pirmadienį.

„Kalbėsime apie darbo reikalus, apie visus kitus klausimus“, – tikino jis.

Prezidento atstovas spaudai Antanas Bubnelis pirmadienį tvirtino, kad šalies vadovas pozicijos nekeičia: ministras yra praradęs pasitikėjimą ir privalo trauktis iš pareigų.

J. Narkevičius sulaukė kritikos dėl Lietuvos pašto valdybos atleidimo, vizito Jungtiniuose Arabų Emyratuose, pietų valstybės įmonių sąskaita Dubajuje ir Minske, lėšų skyrimo asfaltuoti gatves savo rinkimų apygardoje ir prie premjero namų, taip pat dėl gyvenimo Seimo viešbutyje aplinkybių.

J. Narkevičių į susisiekimo ministro pareigas delegavo Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, šiemet po prezidento rinkimų prisidėjusi prie valdančiosios koalicijos.