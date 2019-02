Premjero retorika: „Trumpo stiliukas“, nukreiptas į konkrečius asmenis

Jau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) suvažiavime premjeras negailėjo aštrios retorikos, o kalboje pasirinktais žodžiais glumino ne tik oponentus, bet ir ryšių su visuomene specialistus.

„Lietuvai reikia drąsaus, ryžtingo, atsakingo, turinčio patirtį valstybės valdyme prezidento. Suprantančio, kas yra šeima, su kokiais iššūkiais susiduriama auginant vaikus. Valstybei laikas išgirsti krykštaujančių vaikų juoką. Tik mylimas ir mylintis žmogus gali rūpintis kitais“, – tokiais žodžiais nuo scenos Prienuose kalbėjo S. Skvernelis, taip, anot komunikacijos ekspertų, siųsdamas nedviprasmiškas užuominas dabartinei šalies vadovei, taip pat ir vienai pagrindinei savo konkurentei Ingridai Šimonytei.

Toje pačioje kalboje S. Skvernelis teigė besididžiuojantis tuo, kad buvo policininkas, nors, kaip sakė, šios specialybės atstovai, taip pat ir jis, dažnai vadinami „mentais“.

Komunikacijos įmonės „Opinio.lt“ vadovas Arūnas Armalis LRT.lt sakė, kad rinkimų kampanijos pradžioje kandidatai startavo skirtingai – S. Skvernelis išstojo itin griežtai ir aštriai. Tiesa, konkurencijos ir rimtesnio atsako, ko galbūt ir tikėjosi, nesulaukė. Vis tik neatmetama, kad tokios taktikos premjeras laikysis iki pat rinkimų, nes tai labiausiai pritraukia dėmesį, o kartu gali labiau mobilizuoti rinkėjų ratą.

„Nemanau, kad aštriau reaguos pagrindiniai S. Skvernelio konkurentai – G. Nausėda ir I. Šimonytė. Net ir pastarosios reakcija į S. Skvernelio pareiškimą apie šeimas rodo, kad tai yra kito mąstymo, kultūros žmogus. Tik po to pirmą kartą mes sužinojome apie jos šeimos situaciją, būtent per reagavimą į S. Skvernelio pareiškimą. Manau, kad I. Šimonytei tai nebuvo lengvas žingsnis, ko gero, tai neapsiėjo be palaikymo iš šalies, tačiau, kad ir kaip ciniškai tai skambėtų, jai šis žingsnis rinkimų kampanijoje turėtų padėti“, – LRT.lt sakė A. Armalis.

Anot komunikacijos eksperto, pirmieji S. Skvernelio, kaip pasiskelbusio kandidatu į prezidentus, kalbos bruožai pasižymi kontraversiškumu ir net primena dabartinio JAV vadovo Donaldo Trumpo manierą.

„Man tai yra D. Trumpo stilius. Atžagarumas, savo absoliučios tiesos laikymasis, mėginimas primesti savo dienotvarkę, komunikavimas toks, kad S. Skvernelis taiko konkrečiai į tą konservatyvią rinkėjų masę, kuriai yra svarbi tradicinė šeima, pareiškimai apie lietuvių kalbą, vėl gi taikoma tai pačiai auditorijai. Šiek tiek išsilavinęs veikėjas tikrai turėjo pasijausti nejaukiai dėl to, ką darė premjeras“, – situaciją analizavo A. Armalis, sakydamas, kad, pavyzdžiui, S. Skvernelio pareiškimas apie šeimas buvo taikytas tikslinei auditorijai, kuri yra prastesnio išsilavinimo, mažesnių pajamų ir gyvena provincijoje.

Anot A. Armalio, kritiškai mąstantis žmogus galėtų čia pat paklausti, o kiek mes to vaikų krykštavimo šiuo metu matome Vyriausybėje?

„Akivaizdu, taikomasi į emocijas, o ne kritiškai mąstančių rinkėjų masę“, – sakė komunikacijos ekspertas.

Ar pirmieji S. Skvernelio išstojimai viešojoje erdvėje parodo, jog tokios taktikos rinkiminėje kampanijoje premjeras laikysis nuosekliai ir galime tikėtis dar skambesnių išsišokimų? Komunikacijos specialisto manymu, tai gali būti vienas variantų, bet S. Skvernelis pakankamai rimtai rizikuotų. Tačiau ir alternatyvų jis turi mažai.

„Tai būtų labai rizikinga, tačiau jis neturi kitos galimybės, nes jam reikia dėmesį pritraukti ir jį išlaikyti. Esminis dalykas – savo rinkimine taktika „permušti“ konkurentų dienotvarkę. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti tokį dalyką kaip diskusija, ar S. Skvernelis naudoja rinkimams valdžios resursus, ar ne? Pastaruoju metu visi kalbėjo tik apie šeimas ir anglų kalbą“, – svarstė komunikacijos specialistas, neatmesdamas, kad S. Skvernelis šioje rinkimų kampanijoje gali eiti „va bank“.

Savo pareiškimais premjeras natūraliai mobilizuoja ir pritraukia rinkėjus, tačiau, A. Armalio teigimu, šiuo metu kyla klausimas, ar iki rinkimų likus dar keliems mėnesiams ši taktika bus veiksminga galutiniame rezultate.

„Su kiekvienu aštresniu pasisakymu S. Skvernelis dalį žmonių vis atbarsto, jų kantrybė nėra beribė. Jei pareiškimas apie šeimas labiau buvo orientuotas į moteris, tai kiti – skirti vyriškajai auditorijai. Kaip ir minėjau, tai yra rizikinga taktika, ypač kai šalia turi du lygiaverčius kandidatus“, – kalbėjo komunikacijos specialistas.

Ar I. Šimonytė ir G. Nausėda įsivels į premjero siūlomą rinkiminės kampanijos retoriką? A. Armalio teigimu, vargu, ar tai būtų naudinga, nes tai yra pagrindinis S. Skvernelio tikslas – komunikuoti tokiame lauke, kuris būtų patogus jam.

„S. Skvernelio komanda stengsis tai daryti, ir nesivelti bus nelengva, nes premjeras reaguoja emociškai, o tai yra pastebima, tačiau veltis kitiems į tai būtų rizikinga. Taip, šie kandidatai sureagavo, bet panašu, jog kiekvienas žaidžia į savo tikslinę auditoriją, tačiau, kuo daugiau aštrių pranešimų, tuo daugiau S. Skvernelio rėmėjų gali atsigręži į pagrindinius jo konkurentus“, – sakė A. Armalis, pabrėžęs, kad jau vasarį aktyviau pradės reikštis ir G. Nausėda, kuris viešojoje erdvėje būdavo dar pakankamai santūrus.

Politologai: gražių debatų šiais metais tikėtis neverta

Kad rinkimų kampanija šių metų prezidento rinkimuose bus itin aštri ir kartais galbūt „neskani“, pripažįsta ir LRT.lt kalbinti politologai.

Anot jų, gegužę vykstančiuose rinkimuose šį kartą neturime ryškaus favorito, todėl varžovai stengsis pasinaudoti kiekvienu oponento trūkumu, klaida ar net kažkokia asmenine savybe, kuri gali būti nepriimtina visuomenei.

„Rinkimų kampanija startavo aktyviai, netgi pasakyčiau dramatiškai. Mes turime ką stebėti ir dėl ko diskutuoti. Ji tikrai nėra monotoniška“, – LRT.lt sakė VDU politologas Lauras Bielinis.

Paklausus, kaip politologas vertina pastarųjų savaičių premjero pareiškimus viešojoje erdvėje, L. Bielinio manymu, tai – viena S. Skvernelio rinkiminių taktikų, kuri gali jį nuvesti iki prezidento posto arba sužlugdyti.

„Tai viena iš S. Skvernelio taktikų, tai stiprus žingsnis, kuris gali jam padėti arba jį sužlugdyti. Viskas priklausys nuo to, kokiame kontekste tai susiformuos prieš pat rinkimus“, – svarstė politologas, kuris patarė į S. Skvernelio bandymus provokuoti nesivelti jo pagrindiniams konkurentams.

Tiesa, L. Bielinis pažymi, kad šiuo metu, nepaisant to, kad labiausiai girdimas ir matomas yra premjeras, geriausias kortas ir rinkimų kampanijos kozirius savo rankose laiko ekonomistas G. Nausėda, kuris veikia nuosekliai, demonstruoja vienodą ir kultūringą požiūrį į situacijas.

„Manau, kad vis labiau artėjant rinkimams matysime aštresnę diskusiją tarp kandidatų, galbūt kažkas neištvers dėl savo charakterio savybių ir kalbės pernelyg grubiai, tačiau tai normalu“, – svarstė L. Bielinis.

Savo ruožtu Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė LRT.lt teigė, kad labai aktyviai kampaniją pradėjo G. Nausėda, kai, tuo tarpu, I. Šimonytės startas yra pavėluotas, o S. Skvernelis šiuo metu yra išskirtinėje situacijoje, kuri remiasi taktika „aš ir toliau dirbsiu premjeru“.

„Pagaliau pamatėme, kad kandidatai pradėjo kalbėti vieni apie kitus. G. Nausėda ir I. Šimonytė pasisakė apie premjerą, S. Skvernelis save aiškiai pozicionuoja ir brėžia aiškią raudoną liniją tarp savęs ir kitų“, – LRT.lt sakė R. Urbonaitė. Jos pastebėjimu, jau dabar matyti, kad kai kurių kandidatų strategija yra gana aiški – apjuodinti kitą ir tapti baltesniu pačiam, ir, anot politologės, kuo labiau artės rinkimai, tuo dažniau galima bus pamatyti ir „ėjimo per asmeniškumus ar įžeidinėjimus”.

Paklausus, ar politologė įžvelgia vadinamosios nešvarios konkurencijos, asmeninių savybių pašiepimą ir kitų „neskanių“ rinkiminės kampanijos aspektų, R. Urbonaitė teigia: panašu į tai, kad tikėtis gražių ir korektiškų politinių debatų šį pavasarį nereikėtų.

„Kandaus ir pašiepiančio tono netrūks, bus išnaudojami menkiausi kabliukai. Neturime galvoti, kad turėsime tik gražius ir korektiškus debatus, o kandidatai tik siūlys savo idėjas. Mes puikiai žinome, kad ir pasaulyje taip seniai nėra, kampanijos yra brangios, naudojamos pačios įvairiausios technikos, kuriami scenarijai ir kartais net dirbtinės dramos vien tam, kad patrauktų rinkėją“, – kalbėjo R. Urbonaitė.