Tokio lietuvių antplūdžio į Lenkiją nematė net prieš Kalėdas: į rizikos sąrašą penktadienį gali pakliūti dar trys šalys

Laidoje Delfi diena Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė pabrėžė, kad situacija keičiasi žaibiškai ir naujienų galima laukti jau šį penktadienį. Taip pat ji pabrėžė, kad keliautojams reikėtų ne laukti SAM rekomendacijų, bet planuojantis kelionę stebėti tendencijas.

Situacija keičiasi žaibiškai greitai

Kaip pabrėžia specialistai ir epidemiologai, šiuo metu situacija yra labai greitai kintanti, o SAM kiekvieną penktadienį skelbia paveiktų šalių sąrašą

„Norėčiau pastebėti, kad Vyriausybė yra nustačiusi, kad SAM kiekvieną penktadienį skelbia paveiktų šalių sąrašą, kai gauna informaciją iš Europos ligų ir prevencijos kontrolės centro. Šis sąrašas įsigalioja kiekvieną pirmadienį – toks Vyriausybės nutarimas. Nepaisant to, Užsienio reikalų ministerija ir kitos institucijos pastoviai teikia informaciją keliautojams apie epidemiologinę situaciją Europoje ir pasaulyje. Mūsų keliautojai tikrai turėtų stebėti šią informaciją ir įsivertinti. Juk prisiminkime Ispaniją, kai aiškiai buvo pasakyta, kad geriau nekeliaukite į Ispaniją, nes ji po kelių dienų gali patekti į tą šalių sąrašą“, – sako R. Lingienė.

„Mano asmenine, kaip epidemiologės nuomone, gerai, kad tai skelbiama kartą per savaitę, nes situacija Europoje keičiasi labai greitai. Pavyzdžiui, per keturias dienas Islandijoje nuo dešimties iki 21 pasikeitė rodiklis. Kiekvieną dieną keičiantis gali įvykti labai didelė painiava. Kitą kartą net ir Lietuvoje per dieną rodiklis gali pasikeisti – ryte skelbiamas vienas, o po pietų jau gali būti kitoks. Kalbant apie paveiktas šalis, jeigu pradėsime keisti reikalavimus, tada keliautojams bus dar sunkiau“, – sako R. Lingienė.

„Lenkija, Islandija, Nyderlandai – tai šalys, kurios, tikėtina, pateks penktadienį į tą sąrašą“, – pridūrė pašnekovė.

Lenkijoje – lietuvių antplūdis

Lenkijoje antradienį ryte apsilankęs žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius tikina, kad šiuo metu Seinuose – tikras lietuvių antplūdis, kokio nebuvo net prieš Kalėdas.

„Šį rytą važiavau į Seinus. Pasienyje iš Lietuvos pusės niekas tikrai nekontroliuoja ir nestabdo. Lenkijos pasienyje yra pasieniečiai, bet jie tiesiog stebi pravažiuojantį srautą ir nieko nestabdo. Lenkijos parduotuvėse Seinų miestelyje aikštelėje neįmanoma rasti vietos, visi automobiliai lietuviškais numeriais.

Lenkijos piliečio praktiškai neįmanoma sutikti. Žinoma, jie pasiruošę tokiam lietuvių antplūdžiui. Nors ir su klaidomis, bet prie įėjimo parašyta, kad privaloma įeinant dėvėti kaukes. Beje, tas pačias kaukes ir ten pardavinėja, tik jos yra pigesnės. Lietuviai tas kaukes perka tokiais kiekiais, kad atrodo, jog yra pasiruošę iškęsti kokį mėnesį ar daugiau sienos uždarymo.

Kiek kalbėjau su žmonėmis, kurie nuolat važinėja, jie tikina, kad tokio antplūdžio jie nematė net prieš Kalėdas, kai žmonės irgi masiškai važinėja“, – sako R. Sadauskas-Kvietkevičius.

Laukia sprendimai dėl Lenkijos

Tuo tarpu R. Lingienė ragina vengti tokių kelionių ir tikina, kad ir URM dalijasi rekomendacijomis, kad būtina laikytis saugumo reikalavimų.

„Aš rekomenduočiau susilaikyti nuo tokių kelionių. Bet jeigu jau labai būtina važiuoti, tai ir Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja laikytis visų įmanomų saugumo reikalavimų važiuojant“, – sako R. Lingienė.

Paklausus, kaip viskas atrodys penktadienį, jeigu bus priimtas sprendimas Lenkiją įtraukti į paveiktų šalių sąrašą, R. Lingienė tikino, jog nėra galmybės prie kiekvieno asmens pastatyti po pareigūną, tačiau kiekvienam būtina saugotis patiems.

„Jeigu Lenkija bus įtraukta į paveiktų šalių sąrašą, bus ir atitinkami sprendimai priimti. Bet šiandien pareigūnai tariasi įvairiais koronaviruso suvaldymo klausimais, reikia pasakyti, kad į Lenkiją veda dešimtys kelių. Žinoma, pagrindiniuose keliuose ir dabar yra tikrinami asmenys, atvykę iš trečiųjų šalių.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra prievolė atvykus iš paveiktų šalių užsiregistruoti NVSC patiems asmenims, o už šios prievolės nevykdymą gresia administracinė, o jeigu žmogus platins ligą, ir baudžiamoji atsakomybė. Mes neturime tiek pareigūnų, kad pastatytume juos prie kiekvieno asmens“, – taip pat laidoje kalbėjo R. Lingienė.

Kaip vykdoma atvykstančiųjų kontrolė

Specialistė laidoje taip pat daugiau papasakojo, kaip vykdoma žmonių, atvykstančių iš paveiktų šalių, kontrolė.

„Atvykstantiems tiesioginiais skrydžiais iš paveiktų teritorijų yra matuojama temperatūra, suteikiamos rekomendacijos, ką daryti atvykus iš šalies, taip pat paprašoma užsipildyti specialią anketą, bet dažniausiai asmenys nesutinka, nes žino, kad tai gali padaryti per 48 valandas, tada teikiama informacija, kaip ir kur ją reikia pateikti.

O vėliau mūsų specialistai susisiekia su tais asmenimis, išsiaškinama, ar reikalingas nedarbingumas, ar galima jį suteikti, ir su tais žmonėmis bendraujama. Bet dalis žmonių tomis rekomendacijomis visiškai nesidomi, matome jas išmestas į šiukšlių dėžę. Faktas tas, kad dalis tų žmonių praeina, nesiregistruoja ir jiems neįdomu“, – sako R. Lingienė.