Uostamiesčio politikai nusprendė inicijuoti V. Titovui įgaliojimų netekimo procedūrą, kai šis melagingai apkaltino partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą nekaltų civilių žudymu. „Aptarsime, kiek ir kada įvyks posėdžių, koks bus formatas ir dokumentai, į kuriuos mes žiūrėsime“, – BNS posėdžio išvakarėse sakė komisijos pirmininkas, Klaipėdos vicemeras Artūras Šulcas. Prokuratūra dėl V. Titovo pasisakymų pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pats politikas sako, jog rėmėsi sovietų teismo duomenimis. V. Titovo apkaltos komisija turėtų baigti darbą iki rugsėjo 24 dienos. Susiję straipsniai: Etikos sargai: Titovą miltais apipylęs tarybos narys pažeidė politiko elgesio kodeksą Po Titovo žodžių - atviras rusų imigranto įspėjimas: man baisu dėl Lietuvos Komisijai pateikus išvadą, taryba turėtų spręsti dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti nuomonę dėl tarybos nario priesaikos sulaužymo. Jeigu šis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką, dviejų trečdalių visų tarybos narių balsų dauguma priėmus sprendimą V. Titovas netektų įgaliojimų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.