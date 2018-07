Policija žada įvertinti A. Vaišvilos ir kito asmens, mitingo metu bandžiusio suduoti V. Titovui, vyro veiksmus. Žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose skelbiamose nuotraukose bei vaizdo įrašuose matyti, kaip V. Titovas gatvėje kito vyro apipilamas miltais. „Kitas mitingo dalyvis bandė jam (V. Titovui - BNS) suduoti, bet policijos pareigūnai buvo šalia ir užkirto tam kelią“, – BNS sakė Klaipėdos apskrities policijos viršininko pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius „Abu asmenys nustatyti, dabar renkama medžiaga, o paskui bus sprendžiama, pradėti administracinę teiseną ar ikiteisminį tyrimą“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Klaipėdos taryba pradeda apkaltos procesą Titovui Policija teigia, kad mitinge dalyvavo apie šimtas žmonių. Ketvirtadienio rytą prasidėjusiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje A. Vaišvilos kolegos sukritikavo jo elgesį. Uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas teigė, kad kolegos partijoje elgesys turėtų būti „principingai įvertintas“. Vicemeras Artūras Šulcas paragino A. Vaišvilą atsiprašyti. „Aš suprantu tavo emociją, bet jeigu tu esi vyras, tai tu turi atsiprašyti už tai, ką padarei. Už emociją – niekada, už nuomonę – niekada, bet priemonė, kurią pasirinkai, buvo netinkama“, – kalbėjo politikas. Taryba ketvirtadienį sprendžia dėl apkaltos komisijos V. Titovui sudarymo. Politikas melagingai viešai apkaltino partizanų vadą dėl nekaltų civilių žudymo. Prokuratūra dėl jo pasisakymų pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pats V. Titovas sako, jog rėmėsi sovietų teismo duomenimis. Istorikai pabrėžia, kad tiriant Lietuvos partizaninį pasipriešinimą, negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis, kuriose partizanai vadinami banditais ir kur apstu netikrų, juos juodinančių teiginių. Miesto valdžia taip pat ketvirtadienį spręs, ar pakabinti partizanų vado atminimo lentą ant buvusio Klaipėdos pedagoginio instituto, kuriame A. Ramanauskas-Vanagas studijavo 1937-1939 metais. A. Ramanauskas – Vanagas vadovavo Dzūkijos partizanams, 1949 metais su kitais partizanų vadais jis pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją. Ginkluota kova dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko nuo 1944 iki 1953 metų, ją skatino okupacinės sovietų valdžios vykdomos represijos, trėmimai į Sibirą. A. Ramanauskas – Vanagas buvo suimtas 1956 metais, sovietų žiauriai kankintas, o kitais metais jam įvykdyta mirties bausmė. Partizano vado palaikai kapinėse Vilniuje buvo atrasti ir identifikuoti šiemet, rudenį vyks iškilmingas palaikų perlaidojimas.











