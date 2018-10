Apie gautą baudą socialinio tinklo paskyroje liberalas A. Vaišvila antradienį rašė, kad puikiai suprato atsakomybę, kuri jo laukė už tokį poelgį ir buvo pasiruošęs už tai atsakyti. Pasak policijos atstovės, antradienį paskirtą baudą politikas turės sumokėti per dvi savaites. Bauda yra minimali, nes A. Vaišvila pagal šį straipsnį baudžiamas pirmą kartą. Miltais V. Titovas buvo apipiltas per piketą, surengtą po jo pasisakymų apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) yra priėmęs Klaipėdos tarybos prašymą pateikti išvadą, ar V. Titovas sulaužė priesaiką. Apkalta uostamiesčio politikui inicijuota, kai jis viešai pasisakė, kad partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas žudė nekaltus civilius. V. Titovas sako rėmęsis sovietų teismo duomenimis ir jaučiasi persekiojamas už pareikštą nuomonę. Istorikai pabrėžia, kad tiriant Lietuvos partizaninį pasipriešinimą, negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis, nes jose apstu netikrų, juos juodinančių teiginių. Prokuratūra dėl V. Titovo pasisakymų yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.

