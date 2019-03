„Tvarkos ir teisingumo“ partijoje šiuo metu yra 11,2 tūkst. narių, o prieš pusmetį buvo 12 tūkstančių. „Darbiečių“ gretos sumenko nuo 12,5 tūkst. iki 11,8 tūkst. atstovų. Mažėjo ir bendras partijoms priklausančių žmonių skaičius: šiuo metu partijos turi per 112 tūkst. narių, tuo tarpu prieš pusmetį partiniuose sąrašuose buvo 117 tūkst. šalies piliečių. Tai reikštų, kad partijų narių skaičius sumažėjo 5 tūkstančiais, tačiau Žemaičių partija, Teisingumo ministerijos suvestinėje nurodoma kaip nepateikusi sąrašų, tvirtina tai padariusi. 2 tūkst. narių prieš pusę metų turėjusios partijos vadovas Stasys Gvažiauskas BNS teigė, jog sąrašai buvo teikiami, o planų ją likviduoti nėra. „Pasidomėsiu, aš žinau, skambinau praėjusią savaitę, kad žmogus, kuris užsiima, sutvarkė, bet aiškinsiuosi, tikrai planų likviduoti nėra“, – sakė S. Gvažiauskas. Susiję straipsniai: Nausėda: partijos užkūrė laužą, po truputį naikinantį jas pačias Matjošaitytė: daugiausia mandatų turės visuomeniniai komitetai Didžiausia šalyje su 17 tūkst. narių išlieka Lietuvos socialdemokratų partija, nors per pusmetį jos narių sumažėjo daugiau kaip 500. Nuo socialdemokratų atskilusių politikų įkurta Lietuvos socialdemokratų darbo partija tuo tarpu savo gretas išaugino nuo 2,2 tūkst. iki 3,4 tūkst. narių, prie jos yra prisijungę ir dalis buvusių „darbiečių“. Liberalų sąjūdžio sąrašai sutrumpėjo nuo 7,7 tūkst. iki 7,3 tūkst. narių. Dalis liberalų partiją paliko vadovybei uždraudus savivaldos rinkimuose dalyvauti ne partiniais sąrašais, o subūrus visuomeninį komitetą. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovų skaičius beveik nesikeitė ir išlieka per 14 tūkst. narių. Nėra didelių pokyčių ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (4,3 tūkst. narių), Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) (4,2 tūkst.) gretose. Tą patį 2,1 tūkst, narių skaičių išlaiko Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, identišką narių skaičių išlaiko Lietuvos centro partija (3,9 tūkst.). Lietuvoje iš viso yra registruotos 24 partijos. Sąrašas buvo ilgesnis, bet kelios jau yra likviduojamos. Įstatymas partijai nustato minimalų 2 tūkst. narių skaičių. Partijos savo sąrašus du kartus per metus iki kovo 1 ir spalio 1 dienos turi pateikti Teisingumo ministerijai.

