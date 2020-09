Tinderyje su emigrantu susipažinusi kaunietė: jis mušė ir reikalavo išsižadėti Dievo bei nevalgyti mėsos

Šiandien ji jau nutraukė santykius su į penktą dešimtį įkopusiu kauniečiu Dariumi K., kuris jau keliolika metų gyvena Islandijoje ir čia vadovauja pastatų remonto bendrovei. Nors ir patyrė ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą, moteris nutarė vyrui atleisti, todėl policijos iškelta baudžiamoji byla teisme buvo nutraukta kaltininkui ir nukentėjusiajai susitaikius.

Visgi, baudžiamąjį procesą nutraukęs teismas pažymėjo, kad jeigu nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas Darius K. per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas galės panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo atsakomybės ir spręsti klausimą dėl proceso pradėjimo, o jeigu padarys tyčinį nusikaltimą, tuomet sprendimas atleisti nuo atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiamas patraukimo atsakomybėn už visas padarytas veikas klausimas.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad į policijos pareigūnus kaunietė kreipėsi dar praėjusių metų lapkričio 29-ąją – ji nurodė, jog vyras, su kuriuo susipažino tinderyje, prieš ją panaudojo fizinį smurtą.

Per apklausą nukentėjusiąja pripažinta moteris pasakojo, kad su Dariumi K. susipažino prieš dvi savaites, po to kurį laiką bendravo virtualiai, kol galop nutarė susitikti. Tačiau jau pirmieji susitikimai rodė, kad atsitiktinai susipažinę vyras ir moteris yra labai skirtingi – nukentėjusiosios teigimu, naujasis jos draugas pyko, kad ši valgo mėsą.

Dėl mėsos konfliktas kilo ir tądien, kai moteris kreipėsi pagalbos į policiją. Ji sakė, kad tądien Darius K. pasiūlė jai susitikti ir pasivažinėti jo automobiliu po Kauną.

„Jis atvažiavo su savo automobiliu prie mano namų, tada išvažiavome, o kai paklausiau, kur važiuojame, pasakė, kad pas jo motiną, – pasakojo nukentėjusioji. – Kai nuėjome į jos butą, jau buvo tamsu – užsidarėme kambaryje. Tada Darius K. su kažkuo susirašinėjo telefonu, o paskui be jokios priežasties vėl ėmė kalbėti apie mėsą, o tada atsistojo nuo lovos, griebė man už plaukų. Parvertęs ant lovos jis ėmė mane purtyti, tąsyti, po to kelis kartus smogė šalia ausies. Po to sekė dar vienas smūgis į smakrą, į petį, koją... Mušė kumščiais ir atviru delnu. O kai sugriebė už kaklo, ėmė mane smaugti ir liepė atsižadėti Dievo.“

Moteris sakė, kad be jokios priežasties pradėta egzekucija tęsėsi toliau.

„Pradėjau dusti, tuo metu buvau užsimerkusi ir nemačiau kas vyksta, bet jis tada nuo manęs atšoko ir telefonu gal septynis kartus sudavė į galvos sritį, – tęsė nukentėjusioji. – Bandžiau ištrūkti, bet jis manęs neišleido, puolė skaityti mano žinutę ir toliau daužė per galvą. Buvo dešimt, o gal ir daugiau smūgių. Ir tik tada jis atsitraukė, nuėjo į balkoną, o grįžęs man atnešė vandens.“

Sumušta moteris daugiau nebenorėjo bendrauti, todėl pareiškė, kad išvažiuos į namus, bet tuomet, jos teigimu, Darius K. „vėl pradėjo kalbėti apie mėsos valgymą“.

„Į namus norėjau grįžti su taksi, bet jis tarsi norėjo išpirkti kaltę ir liepė sėstis į jo automobilį – sakė, kad mane parveš, – kalbėjo kaunietė. – O važiuojant jis pasakė: „Tu geriau neik į bažnyčią, neskaityk Biblijos, bijau, kad nenusižudytum“. Ir tada parvežė į namus.“

Moteris teigė, kad tuo metu buvo šoko būsenos – juk smurtas Dariaus K. motinos namuose tęsėsi net apie valandą.

„Kai jis mane mušė, namuose buvo mirtina tyla, iki šiol jaučiu šio smurto pasekmes – kartais man ūžia ausyse, jaučiu skausmą, mane kamuoja depresija ir nemiga, turiu gerti raminamuosius vaistus“, – teisme sakė nukentėjusioji.

Tuo metu jos sesuo pareigūnams nurodė, kad labai nustebo, kai jau po vidurnakčio sulaukė netikėtos žinutės: „Ji rašė, kad vos liko gyva, jos vos neužmušė, dusino ir liepė išsižadėti Dievo“.

„Kai paklausiau, kas tai padarė, ji atrašė, kad Darius K., – prisiminė nukentėjusiosios sesuo. – Ji rašė, kad jis yra labai konfliktinis žmogus, neatitiko požiūris dėl tikėjimo.“

Panašiai kalbėjo ir nukentėjusiosios tėvas.

„Apie 23.30 val. man paskambino dukra ir pasakė, kad Darius K. vos jos neužmušė – kaltino dėl tikėjimo, liepė atsisakyti Dievo, taip pat priekaištavo dėl mėsos valgymo, – nukentėjusiosios tėvo teigimu, kitą dieną, kai jis atvažiavo pasimatyti su dukra, pamatė, kad ši buvo visa mėlyna – stipriai apdraskyta, matėsi smaugimo randai, prie ausies buvo gumbas. – Buvo akivaizdu, kad ji sumušta. Be to, dukra skundėsi, kad skauda petį ir galvą. Vėliau medikai sakė, kad yra smegenų sutrenkimas.“

Kad moteris patyrė įvairius kūno sužalojimus, patvirtino ir teismo medicinos ekspertai.

Tuo metu baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Darius K. negalėjo paaiškinti, kodėl smurtavo prieš savo draugę, nors kaltę pripažino.

„Iš jo parodymų matyti, kad kaltinamasis jaučiasi kaltas, patąsė, papurtė nukentėjusiąją“, – pažymėjo baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas.

„Pripažįstu, kad smurtavau – kilo konfliktas dėl mėsos, gyvūnų, todėl paėmiau jai už galvos ir papurčiau, dėl to galėjo likti mėlynės, – sakė Darius K. – Taip pat buvau sugriebęs už plaukų, tampiau ją, sudaviau tris kartus į galvos sritį ties ausimi, kartą į dešinį petį, kartą į kairės kojos šlaunį, o po to – už kaklo ir smaugiau.“

Islandijos sostinėje Reikjavike gyvenantis vyras teigė, kad dėl savo elgesio atsiprašė nukentėjusiosios ir jai atlygino padarytą žalą.