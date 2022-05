„Daugeliui žmonių visame pasaulyje, manau, būtų paprasčiau, jei paaiškėtų, kad Vladimiras Putinas yra tiesiog sunkus ligonis, psichikos ligonis, debilas, ir gal dar – sunkiai sergantis vėžiu. Nes tuomet gal bent būtų galima bandyti kažkaip pateisinti, paaiškinti, kodėl jis taip elgiasi. Ypač dabar, po to, ką jis daro Ukrainoje. Nes suvokti, kad taip elgiasi sveiko proto asmuo, kuris taip elgiasi tik dėl to, kad yra pilnas imperatoriškos didybės ir žiaurumo – normaliam pasauliui tai suvokti yra per sunku. Ir jau tikrai neįmanoma niekaip to pateisinti“, – teigia Ijo Grebelis, Vokietijos visuomeninio transliuotojo „Deutsche Welle“ žiniasklaidos ekspertas.

2005–ais metais amerikiečių žurnalas „The Atlantic“ paskelbė Paulo Starobino straipsnį „Autokratas per atsitiktinumą“, kuriame autorius kalbėjo apie JAV karinio jūrų laivyno akademijos Strateginių studijų skyriaus vyresniosios mokslinės bendradarbės Brendos L. Connors tyrimus.

B. Connors yra pripažinta judesių analizės srities ekspertė. Moteris ištyrė Putino eiseną, veido išraiškas ir gestus, ir padarė išvadą, kad jis kenčia nuo rimtų fizinių negalavimų, gautų arba gimus, arba dėl vaikystėje patirtos ligos.

„Vaizdo juostoje užfiksuota pirmosios Putino inauguracijos ceremonija Didžiųjų Kremliaus rūmų Andrejevskio salėje. „Štai, žiūrėk“, – pasakė Connors, stebėdama, kaip Putinas įžengė į salę ir nuėjo raudonu kilimu. Tik tada, kai ji pradėjo filmuoti sulėtintai, supratau, ką ji turi omenyje, o kai tai padariau, buvau apstulbęs.“