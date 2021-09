Vyras akivaizdžiai siekė dėmesio, nuo pat ryto ateidamas į vieną didžiausių Kauno prekybos centrų, pirmąją dieną, kai įsigaliojo nauja tvarka, ir pats fiksavo konfliktą, kurį kurstė.

„Jūs, žiniasklaidos atstovai, pasidomėkite, kodėl tos močiutės ten neįleidžia?“, – žurnalistams bandė diriguoti A. Kandrotas-Celofanas.

Vienai iš lankytojų pareiškus pasipiktinimą, šis toną pakeitė

„Aš atėjau akinių iš taisyklos pasiimti, prie ko čia – tie apsauginiai? (…) Apsaugos vadovė pasiūlė paslaugą atnešti akinius – gerai, nereikės vaikščioti“, – bandė aiškinti jis.

Vėliau, pasišaipęs iš „Delfi“, jis vis dėlto net ir neklausiamas nusprendė išdėstyti savo versiją, ko atėjo, aiškino, kad galimybių paso neturi.

Antanas Kandrotas Kauno prekybos ir pramogų centre „Akropolis" konfliktuoja su apsaugos darbuotoju © DELFI / Nerijus Povilaitis

„Neturiu galimybių paso, net ir neturiu galimybių turėti galimybių pasą, kadangi policija paėmė asmens dokumentą. Net ir šiandien atsikėlęs, sugalvojęs nuvažiuoti vakcinuotis, irgi negaliu vakcinuoti ir gauti galimybių paso, kadangi neturiu galimybių paso“, – bėrė A. Kandrotas-Celofanas.

Šio performanso liudininke tapusi prekybos centro lankytoja neišlaikė.

„Debilas esi“, – replikavo moteris.

Jam buvo iškviesta policija. Galiausiai Celofanas atgavo akinius.

Likusiems lankytojams galimybių paso tikrinimas vyko sklandžiai.



Kauno policija informavo, kad šiandien, pirmadienį 10.57 val. buvo gautas praeivio pranešimas, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., prie įėjimo į prekybos centrą konfliktuoja vyras. Po kelių minučių, 10.59 val., gautas ir prekybos centro administracijos atstovų pranešimas apie viduje konfliktuojantį asmenį.

Nuvykus pareigūnams asmuo rastas lauke, o prekė, kurios vyras atėjo į prekybos centrą atsiimti, jam buvo išnešta. Pareiškimas nebuvo gautas, tačiau dėl viešoje erdvėje užfiksuotos informacijos iš prekybos centro pradėtas aplinkybių patikslinimas.

Įtariami riaušių provokavimu

Kaip jau skelbta, trečiadienį teisėsauga dėl riaušių prie Seimo sulaikė A. Kandrotą – Celofaną ir Andrių Lobovą. Prokuratūra atskleidė, kad jiedu yra įtariami ne tik dalyvavimu riaušėse, bet ir jų provokavimu.

Be to, sulaikymo metu Celofanas prisistatė diplomatu, tačiau pareigūnų duomenimis, tai nėra tiesa. Taip pat pranešta, kad A. Lobovą prašoma suimti mėnesiui, o A. Kandrotui jau paskirtas namų areštas. Jis negalės išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., be to, jam uždrausta dalyvauti kai kuriuose mitinguose bei bendrauti su tam tikrais asmenimis.

Celofano šalininkai skelbė, kad automobilyje su A. Kandrotu važiavo jo žmona bei vaikai, tačiau prokuratūra kategoriškai tai paneigė: nepilnamečių kartu nebuvo.

Paklaustas, ar A. Kandrotas išties yra diplomatas, prokuroras sakė, kad neturi tokių duomenų.

„Tas prisistatymas yra mažai susijęs su tikrove“, – sakė J. Laucius. Jis pridūrė, kad automobilio numeriai „turi panašumų su vienos valstybės Rytuose diplomatiniais numeriais.“

J. Laucius paaiškino ir kodėl aktyviai riaušėse dalyvavęs A. Kandrotas sulaikytas tik dabar.

„Tiek įteikti įtarimą, tiek jį sulaikyti, reikia tam turėti pakankamai duomenų. Šiuo atveju, tų duomenų šaltiniai, kurių pagrindu konstruojami įtarimai, vienas iš šaltinių yra vaizdo įrašai. Jų yra labai daug, jų analizė, struktūrizavimas užima ganėtinai ilgą laiko tarpą. Kada buvo surinkti tie duomenys priimti tokį sprendimą, tada toks sprendimas ir buvo priimtas“, – sakė J. Laucius.

A. Lobovas sulaikytas buvo Jonavoje, jis taip pat sučiuptas savo automobilyje, o sulaikymo metu elgėsi ramiai.

Prokuroras tvirtino, kad šie sulaikymai niekaip nėra susijęs su rugsėjo 10-osios mitingu.

„Tai planinis, eilinis sulaikymas, planiniai atliekami veiksmai bendra tvarka, neišskiriant kažkokių asmenų iš kitų, kaip to ir reikalauja įstatymas“, – sakė J. Laucius.

Be Celofano ir A. Lobovo riaušių provokavimu įtariamos dvi moterys. Paklaustas, ar tai anksčiau byloje sulaikytos „Šeimų sąjūdžio“ aktyvistės, jis šios informacijos nekomentavo.