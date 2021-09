Alytaus rajonas į juodą COVID–19 zoną pateko dėl didelės teigiamų tyrimų dalies. Per paskutines 7 dienas jis siekia 10,3 procento, o 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 224 atvejai.

Joniškio rajone 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 580 atvejų, teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 11,6 procento.

Palangos miestas taip pat pateko į juodą zoną. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 517 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 6,2 procento.

Juodoje zonoje ir toliau lieka Klaipėdos miestas, čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 748 atvejai, o teigiamų tyrimų dalies procentas siekia 8 procentus.

Kretingos rajono savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 512 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis siekia 7,4 procento.

Skuodo rajono savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 517 atvejų, teigiamų tyrimų dalis – 7,5 procento.

Plungės rajono savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 689 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis – 12 procentų.

Telšių rajono savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 601 atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 8,2 procento.

Rietavo savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 697 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis siekia 16,8 procento.

Birštono savivaldybė į juodą COVID–19 zoną taip pat patenka dėl teigiamos tyrimų dalis. Ji savivaldybėje siekia 13 procentų, o 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 396 atvejai.

Per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyti dar 705 nauji koronaviruso atvejai, teigiamų tyrimų dalis per 7 dienas siekia 5,9 procento, o 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 320,9 atvejo.

Užfiksuotos 6 mirtys.