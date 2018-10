„Lietuvos ryto“ televizijai Azado Hasanovo sutuoktinė Tarana, likusi Vilniuje su vaiku, pasakojo, kad vyras į tėvynę grįžo aplankyti vėžiu sergančio tėvo, kur buvo suimtas apkaltinus jį narkotikų gabenimu. Tačiau Lietuvos diplomatai sako, kad vyras buvo įspėtas negrįžti į tėvynę ir dabar jam padėti bus sunku. Užsienio reikalų ministras sako išreiškęs susirūpinimą Azarbaidžano ambasadai. „Tik tokios yra politinio poveikio priemonės, nes juridiškai jis nėra mūsų pilietis“, – teigė ministras. A. Hasanovo žmona pasakojo, kad vyras rengė nuolatinius protestus prieš valdžią, prieš ketverius metus iš Azarbaidžano šeima pabėgo po dviejų bandymų suimti vyrą.

