Tėvams teks pakratyti pinigines: vaikų stovyklų kainos kilo penktadaliu, už savaitę – 500 eurų

Nors vasara ateis dar tik po mėnesio, tačiau tėvai jau ilgai žvalgosi, kur reikės palikti vaikus, kad jie turiningai praleistų atostogas. Vienas populiariausių sprendimų ištisus dešimtmečius – leisti į stovyklas, tačiau jų organizatoriai neslepia, kad šią vasarą dėl jų pinigines tėvams teks pakratyti labiau nei pernai. Apie tai, kokios stovyklos šiais metais populiariausios ir kaip keitėsi jų kainos, LNK vidurdienio žiniose pasakoja agentūros „ZIGZAG“ pardavimų vadovė Lina Juzakėnienė.

Anot L. Juzakėnienės, jau daug metų Lietuvoje pastebima, kad populiariausių stovyklų sąrašo viršūnėse stovi karinės, patriotinės ir išgyvenimo gamtoje stovyklos. Tokias stovyklas renkasi daugiausiai stovyklautojų nuo 10 iki 15 metų.

„Po Velykų, kai tik baigiasi vienos atostogos, pradedame galvoti apie kitas, būtent vasaros atostogas. Ir nuo Velykų iki birželio pradžios, iš tikrųjų, stebime tą vadinamą bumą, kai kelialapių pardavimai išauga, lyginant su kitais laikotarpiais“, – apie stovyklų pirkimo tendencijas pasakoja pašnekovė.

„Birželio mėnesis jau yra gan pavojingas tuo, kad gali nebelikti vietų į populiarias stovyklas, į tas, kurios yra aktualios visada ir, kurias ir tėveliai renkasi savo vaikams, ir tėvai patys mėgsta. Tai birželio aš nerekomenduoju laukti, geriau pasirūpinti dabar“, – pataria L. Juzakėnienė.

Praėjusiais metais stovyklų kainos kilo net penktadaliu. Kokia situacija yra šiemet ir nuo ko priklauso stovyklų kainos?

„Šiais metais tokio stipraus kainų šuolio jau nebematom. Kainos šiek tiek kilo, bet ne tiek smarkiai. Galėčiau pasakyti, kad nuo 10 iki 15 procentų vidutiniškai kilo, bet yra tokių stovyklų, kurios labai simboliškai kėlė kainą. Na tarkim, jei pernai kainavo 280, tai šiemet 290 eurų – tai nežymus pabrangimas. O kai kurios stovyklėlės, deja, pabrango apie 20 procentų. Taip kaip pernai“, – teigia agentūros „ZIGZAG“ pardavimų vadovė.

„Kainos priklauso nuo to, ar stovykla dieninė, ar su nakvynė ir kokios veiklos joje vyksta. Jei stovykla dieninė – tai kaina gali svyruoti nuo 150 iki 300 eurų ir viskas priklauso nuo to, ar reikalingos stovyklai papildomos priemonės, inventorius, kažkokie specifiniai vadovai, kurie turi tam tikras kompetencijas ir jų paslaugos yra brangesnės, nuo to, kurs vyks stovykla. O su nakvyne kainos yra maždaug nuo 170 iki kokių 500 už savaitę. Ir tai, vėlgi, priklausys nuo to, kur vaikai gyvens, kokios veiklos vyksta. Brangiausios yra tos, kur reikalingi papildomi inventoriai. Tarkim, sporto stovykla, buriavimo, kaitavimo, riedučių, kur reikia ir instruktorių, turinčių atitinkamą kvalifikaciją, ir inventoriaus, ir tada priklauso nuo to, kokioj, pavyzdžiui, sodyboj gyvena“, – aiškina pašnekovė.

Anot L. Juzakėnienės, kaip kinta populiarumas stovyklų su nakvyne ir be – priklauso nuo laikotarpio.

„Pandemijos laikotarpiu, kai vaikai mokėsi namuose, kai tik prasidėjo vasara ir mus visus paleido į gamtą, tai, be abejo, dienos stovyklos buvo neaktualios. Visi labai norėjo kuo toliau, į gamtą, prie ežerų, su nakvynėmis ir panašiai. Nuslūgus tai visai pandeminei istorijai, dabar jau žiūrim, kad ir tos, ir tos aktualu. Tiesiog priklauso nuo to, kaip patys tėvai gali susiplanuoti savo atostogas: ar jie būna tuo metu Lietuvoj ir gali vaiką nuvežti ir parvežti iš stovyklos, ar, vis dėlto, jie irgi būna kažkur išvykę savais reikalais ir reikia stovyklos su nakvyne“, – LNK vidurdienio žinioms pasakoja moteris. Anot jos, šiuo metu abu pasirinkimai yra vienodai populiarūs.