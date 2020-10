Tęsiasi išankstinis balsavimas antrajame Seimo rinkimų ture

Renkami 68 parlamentarai vienmandatėse apygardose, trys jau išrinkti per pirmąjį turą.

Rinkėjai valią pareikšti gali bet kurioje išankstinio balsavimo vietoje, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos registracijos.

Balsavimas prasideda 7 valandą ir trunka iki 20 valandos.

Rinkėjų prašoma ateiti balsuoti su nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis, turėti savo rašymo priemonę, nepamiršti asmens dokumento. Neturintiesiems kaukės ar rašiklio, jie duodami vietoje.

Per šiuos rinkimus balsavimas iš anksto pailgintas – jis vyks nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai. Anksčiau tam būdavo skirta pora dienų.

Be to, įrengta daugiau išankstinio balsavimo vietų, tačiau dalyje savivaldybių negalima balsuoti pačiame savivaldybės pastate, kaip būdavo anksčiau.

Iš trijų didžiausių miestų tik Vilniuje išankstinis balsavimas vyksta ir savivaldybės pastate, tuo metu Kaune ir Klaipėdoje rinkėjai kviečiami balsuoti kitur.

Be to, per antrąjį turą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Raseiniuose įrengtos specialios balsavimo vietos drive-in principu saviizoliacijoje esantiems rinkėjams. Į šias balsavimo vietas privaloma atvykti automobiliu, jose balsuoti gali ne sergantieji koronavirusu, o izoliacijoje dėl kontakto su sergančiuoju esantys ar iš užsienio grįžę rinkėjai.

Spalio 22-24 dienomis bus galima balsuoti namuose. Šiemet balsuoti namuose galės ne tik neįgalieji, vyresni nei 70 metų asmenys, negalintys atvykti į rinkimų apylinkes, bet ir neįgaliuosius slaugantys žmonės, taip pat gyventojai, kuriems nustatytas ar įtariamas koronavirusas ar kurie turėjo izoliuotis.

Antrasis Seimo rinkimų turas vyks spalio 25 dieną.