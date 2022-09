Tęsiasi aistros dėl maisto Seime: abejoja, ar parlamentarai galėtų valgyti netoliese esančiose kavinėse

Plačiau apie situaciją Delfi jau rašė praėjusią savaitę.

„Į mane ir tikriausiai kitus Seimo narius kreipėsi keletas parlamento narių, keliolika darbuotojų, kurie teigė, mano, kad parlamente, priešingai nei kitose darbovietėse, kuriama ne visai sveika aplinka“, – komiteto posėdžio pradžioje sakė SRK pirmininkas Antanas Matulas.

Jis teigė pradėjęs aiškintis, kodėl neliko valgyklos ir sulaukė kolegos klausimo.

„Vienas iš kolegų valdybos narių manęs paklausė: kokį ryšį turi mityba su sveika gyvensena? Sunku buvo atsakyti į tokį klausimą, tam, kad vienodai mes suprastume, kokią įtaką savalaikis maitinimasis daro sveikatai“, – tvirtino jis.

Apie tai posėdžio metu kalbėjo VU profesorius Rimantas Stukas.

„Neabejotinai sveikatai pats palankiausias yra šviežias, ką tik pagamintas maistas, o ne atvežamas. Pavyzdys: jei mes išverdame bulves, tai vitamino c koncentracija jose yra nelabai sumažėjusi. Jei bulvės atvėsta, vitamino c koncentracija sumažėja 50 proc. Jei mes bulvių nesuvalgėme, įdėjome į šaldytuvą ir suvalgėme kitą dieną, tai vitamino c ten lieka tik pėdsakai“, – pasakojo visuomenės sveikatos ekspertas.

Jo teigimu, kalorijų atvežamame maiste yra, tačiau ypatingai reikalingų medžiagų būna daug mažiau, tad maistas tampa nebe toks biologiškai vertingas.

„Tuo labiau – Seime yra visa infrastruktūra maisto gamybai, tai aš manau, kad ją ir reikėtų panaudoti, gaminti. Sveika mityba neabejotinai daro įtaką sveikatai, čia argumentų net daugiau nereikia“, – kalbėjo R. Stukas.

„Mes ir vaikus mokome nuo mažens, kokia turi būti mityba. Darbovietėse irgi reikia rūpintis darbuotojų sveikata. Seimo nariai dirba atsakingą darbą. Įsivaizduokite, nepakankamai pavalgęs ar alkanas Seimo narys – na, irgi negerai. Reikia galvoti ir apie darbingumą, maistas turi tiekti ir malonumą.

Kaip sakoma, pradžioje mes valgome akimis. Jei mes valgysime gražiai patiektą maistą, tai bus viena, o jei iš kažkokio vienkartinio indelio, tai vėl kitaip. Ta valgymo kultūra tikrai labai svarbi, todėl siūlyčiau rasti sprendimų ir pradėti gaminti bei valgyti šviežiai pagamintą maistą“, – pabrėžė ekspertas.

A. Matulas akcentavo, kad be Seimo narių parlamente dirba ir šimtai kanceliarijos darbuotojų. Komiteto pirmininkas taip pat domėjosi, ar saugu gerti vandenį tik iš čiaupo be galimybės parlamente įsigyti vandens buteliukų.

„Vilniuje centralizuotai tiekiamas vanduo iš vandentiekio yra labai aukštos kokybės ir jį galima gerti, jei nesurūdiję vamzdžiai ir jei iš čiaupo nebėga rudas vanduo. Manau, kad Seime bėga skaidrus vanduo“, – paaiškino R. Stukas.

Dietologė paragino rūpintis ir maistu, ir fiziniu aktyvumu

Buvusi Dietologų draugijos prezidentė Edita Gavėlienė posėdyje kalbėjo apie tai, kaip galima Seime organizuoti sveikatai palankų maitinimąsi – reguliarų ir įvairų maistą.

„Reguliarų ir įvairų maistą sveikas žmogus organizuoti sveikas žmogus gali įvairias būdais. Žinoma, jei yra galimybė vidury dienos maitintis šviežiai paruoštu patiekalu, tai puiku. Jei tokios galimybės nėra, tą organizuotis galima ir pačiam. Tarp kitko, mes ligoninėje tą irgi darome patys, nes ne visada turime laiko nueiti iki valgyklos“, – pasakojo E. Gavėlienė.

Ji taip pat antrino, kad Vilniaus vandentiekio vanduo yra kokybiškas, tad gerti jį iš čiaupo galima. Akcentuodama, kad reikėtų išnaudoti galimybę organizuoti maitinimą šviežiu maistu, E. Gavėlienė taip pat pabrėžė, kad žmogaus sveikatai taip pat svarbus ir fizinis aktyvumas.

Paskelbtas naujas konkursas

Seimo kancleris Modestas Gelbūda teigė suprantantis tiek parlamentarų, tiek kanceliarijos darbuotojų susirūpinimą dėl maitinimo situacijos.

„Kanceliarija nesukūrė tokių sąlygų. Tokios sąlygos susikūrė. Jūs žinote situaciją ekonomikoje, žinote energetinių išteklių kainas, žinote apie tai, kad nemažai darbuotojų dirba nuotolinių būdu. Taip pat mes žinome, kad verslas laisvas apsispręsti – ten, kur mato galimybę pelningai veikti ir priima savarankišką sprendimą: dalyvauti konkurse ar ne“, – paaiškino Seimo kancleris.

Visgi, pasak jo, organizuojant kiekvieną naują konkursą, stengiamasi jo sąlygas pagerinti.

„Dabar esame paskelbę maitinimo paslaugų pirkimą, kuriose numatytas vieno euro mokestis už patalpų nuomą. Tikrai suprantame rūpestį, sveikos mitybos poveikį žmonių savijautai, nuojautai ir darbingumui. Dedame visas paslaugas, kad surastume maitinimo paslaugos tiekėją, kuris atitiktų visos Seimo bendruomenės lūkesčius“, – akcentavo M. Gelbūda.

Tvirtina, kad valgyti galima eiti kitur

Visgi tokia diskusija patiko ne visiems komiteto nariams.

„Negaliu patikėti, kad mes čia dabar apie tuos kotletus ir vandenį iš čiaupo, kuris, jau seniai žinome, yra saugus, diskutuojam“, – pastebėjo Laisvės partijos atstovė Morgana Danielė.

Jos nuomone, valgyti parlamento nariai ir darbuotojai gali eiti į aplink Seimą esančias kavines.

„Valgyklos, kurią turėjome, bulvės ir kotletai irgi nebuvo pats sveikiausias meniu. Daugumai net ir nelabai tinkamas – pavyzdžiui, vegetarams. Man atrodo, kad išeiti iš šio pastato, prasivėdinti galvą ir nueiti iki kavinės yra jokia problema, ir manau, kad neturėtume gaišti laiko šioms diskusijoms iš viso“, – teigė M. Danielė.

Jai prieštaravo buvęs sveikatos apsaugos ministras, komiteto narys Aurelijus Veryga.

„Absoliučiai nesutinku dėl kelių dalykų: pirmiausia – Seimas taip pat yra darbo vieta, kurios darbas yra organizuojamas šiek tiek kitaip nei jūs kalbate, kad čia aplink yra daug kavinių. Žmonės įprastai turi pietų pertrauką, o kai mes dirbame sesijomis, tai dažnai net ir ta pietų pertrauka yra užimta susitikimais, parodomis, visokiais reikalais.

Išeiti kažkur nueiti... Aš norėčiau nueiti, manau, kaip ir darbuotojai norėtų tą padaryti, bet nėra taip paprasta šitą dalyką įgyvendinti“, – sakė A. Veryga.

Politikas teigė pritariantis teiginiams, kad Seimo nariai ar parlamente dirbantys žmonės nėra išskirtiniai, tačiau jis pabrėžė, kad tai vis tiek yra darbuotojai.

„Man atrodo, kad darbuotojui sukurti geresnes, patogesnes darbo sąlygas yra gerai, o ne blogai. Kiekvienas darbdavys, darbą organizuojantis žmogus paprastai stengiasi, kad darbuotojas turėtų galimybę patogiau pavalgyti, patogiau prisiparkuoti automobilį ir taip toliau. Tai geras, o ne blogas dalykas“, – akcentavo A. Veryga.

Būtų svarstomos įvairios alternatyvos

Jis pritarė, kad diskutuoti dėl vandens kokybės iš čiaupo nereikia, tačiau atkreipė dėmesį, kad įstaigų praktika dėl maitinimo yra įvairi: arba perka paslaugas, arba pačių darbuotojai gamina maistą vietoje.

„Ar nesvarstėte tokios galimybės, kad Seimas galėtų turėti savo darbuotojus, kurie, nebeieškant tų konkursų, galėtų maistą gaminti čia nuolat. Galima pagalvoti su mitybos specialistais, kaip jį padaryti sveikatai palankesnį – gal labiau švediško stalo principu, gal vegetarams, veganams pritaikytą ir tą gal būtų paprasčiau padaryti?“, – kanclerio klausė A. Veryga.

„Mes, kanceliarija, svarstome įvairias alternatyvas, esame atviri visoms idėjoms, bet, kalbant apie savo padalinį, yra įvairių biurokratinių dalykų. Kitas dalykas – Seimas visuomenei turėtų paaiškinti, kodėl Seime dirbantiems žmonėms maistas yra subsidijuojamas, nes, jei rinka tokių paslaugų neteikia, ir Seimo nariai bei kanceliarijos darbuotojai negali pagrįsti, kad jie maisto produktus bei patiekalus perka rinkos kainomis, tai, aš manau, būtų didžiulis iššūkis Seimo reputacijai. Manau, kad tada atidarytume „Pandoros skrynią“ ir tuomet visų kitų biudžetinių įstaigų darbuotojai irgi galėtų prašyti, tikėtis. Arba reikėtų įtvirtinti ypatingą Seimo statusą, kuris leistų tokią galimybę“, – atsakydamas parlamentarui pastebėjo M. Gelbūda.

Visgi A. Veryga teigė, kad maistas negalėtų būti subsidijuojamas, jei maisto produktai įsigyjami rinkos kaina.

„Subsidijos būtų tokia prasme, kad, jei mes samdome darbuotojus ir jų atlygis, energetinės bei visos kitos išlaidos yra didesnės nei gaunamos pajamos, tada yra subsidijavimas. Mes galime pasakyti, kad nesubsidijuojame tik tada, jei tikrai žinome, kad tai rinkos kaina.

Mes pirmiausia bandysime ieškoti pačių įvairiausių sprendimų, susijusių su rinkos galimybėmis, kurie užtikrintų lygiateisiškumą ir skaidrumą kitų institucijų bei viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu. Jei tai nepavyks, tada eisime prie kitų sprendimų ir juos svarstysime“, – paaiškino Seimo kancleris.

Idėją ieškoti sprendimų kuo greičiau tam, kad Seimo rūmuose būtų visgi būtų galimybė įsigyti šviežiai pagaminto maisto, palaikė ir kiti SRK nariai.