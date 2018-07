Valdančiosios koalicijos savivaldybėje oficialiai nėra nuo žiemos, kai iš jos pasitraukė konservatoriai, o vėliau du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai. Tačiau savivaldybės vicemeru ir administracijos direktoriumi iki šiol dirbo socialdemokratai. Vis dėlto jie kartu su socialdemokratais ir dviem laisvais tarybos nariais šią savaitę pasiūlė šaukti neeilinį posėdį, kur turėtų būti svarstomas dviejų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų „darbiečių“ atleidimas. Tokį prašymą merui P. Kuizinui įteikė 14 iš 27 tarybos narių. Tuo metu meras kitą dieną pasiūlė iš pareigų atleisti vicemerą Kęstutį Gusarovą ir administracijos direktorių Saulių Urboną. Pastarąjį P. Kuizinas anksčiau šiais metais jau bandė atleisti du kartus. „Pati pradžia ne iš manęs išėjo, o iš naujos valdančiosios koalicijos, kuri formuojasi“, – BNS penktadienį sakė Telšių rajono meras. „Mano partija svarstė šitą reikalą ir pasiūlė, kad jeigu jau formuojate naują valdančiąją, tegu tada visus politinius postus persitvarko, kad nebūtų taip, kad vieni išeina, o kiti lieka“, – pridūrė jis. Vis dėlto meras nesiėmė prognozuoti, ar nauja valdančioji iš tiesų susiformuos. „Dar veiksmas neįvyko. Kai veiksmas įvyks, kaip bus, taip bus ir tada galėsiu dalyti komentarus“, – kalbėjo P. Kuizinas. Socialdemokratai teigia, kad darbas su Darbo partija ilgainiui tapo neįmanomas, o siekdamas atleisti administracijos direktorių S. Urboną meras nori sumažinti jo galimybes kitų metų tiesioginiuose merų rinkimuose. „Tiek pirmą, tiek antrą kartą, kai mane bandė atleisti, rimtų motyvų aš neišgirdau. Tikriausiai tai yra politika, artėjantys rinkimai“, – BNS teigė S. Urbonas. Bandymą atleisti jį trečią kartą politikas įvertino kaip kerštą. Konservatoriai tvirtino su socdemais į koaliciją einantys, nes nemato kitų alternatyvų išsaugoti stabilumą savivaldybėje. „Einame ne dėl to, kad palaikome ar nepalaikome, bet tiesiog prisiimame atsakomybę“, – sakė konservatorių Telšių rajono skyriaus pirmininkas Mantas Serva. – Tai yra pirmas žingsnis ir jeigu balsavimas parodys teigiamus rezultatus, tada sėdėtume ir tartumės, ar mes čia koalicija. Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų vasario – kovo mėnesiais. Telšių rajono savivaldybėje gyvena per 40 tūkst. žmonių.











