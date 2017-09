Jis pakeis atsistatydinusį vyskupą Joną Borutą, šias pareigas ėjusį kiek ilgiau nei 15 metų. Naujasis vyskupijos vadovas, 45-erių K.Kėvalas kunigu tapo 2000 metais. Jis yra tarnavęs Kauno katedroje, ėjęs konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje, dirbęs Lietuvos Marijos radijo programų direktoriumi. K.Kėvalas 2012 metų rugsėjį paskirtas Kauno vyskupu augziliaru, o konsekruotas tų pačių metų lapkritį. Šių metų balandį jis tapo Telšių vyskupijos koadiutoriumi.











