Antradienį Seimui ketinama pateikti 25 Seimo narių, priklausančių valdančiosios frakcijoms, parengtą pataisų paketą, kad savivaldybės tarybos nariu ir europarlamentaru negali būti renkamas asmuo, kuris teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus valstybės tarnybai, viešiesiems interesams ir už nusikaltimus finansų sistemai, jeigu nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo nepraėjo dešimt metų. Seime registruotas ir tokį patį draudimą kandidatams į Seimo narius numatantis projektas, tačiau jis į antradienio plenarinio posėdžio darbotvarkę neįrašytas. Pataisas registravo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Socialdemokratų darbo partijos frakcijų atstovai, tarp jų „valstiečių“ seniūnas Ramūnas Karbauskis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Vytautas Bakas, socialdarbiečiai Andrius Palionis, Rimantė Šalaševičiūtė, kt. Iniciatoriai sako, kad projektus parengti paskatino politinės korupcijos mastai Lietuvoje, piliečių nusivylimas ir mažas pasitikėjimas Seimu. „Šiuo metu daugelis antikorupcinių įstatymų kovoja su šio reiškinio pasekmėmis, tačiau nėra efektyvių priemonių šalinančių politinės korupcijos priežastis. Mūsų manymu, būtina dalinai riboti asmenų, nuteistų už korupcinius nusikaltimus, patekimą į valdžią“, -–rašoma pataisų aiškinamajame rašte. Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas sako, kad valdančiųjų siūlymai riboti teistų asmenų dalyvavimą rinkimuose ir keisti partijų finansavimo tvarką nukreipti asmeniškai prieš jį ir visą partiją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 metais konstatavo, kad G. Paluckas piktnaudžiavo tarnyba, nes būdamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi protegavo vieną įmonę, teikusią graužikų naikinimo paslaugas. Šiuo metu kandidatai rinkimuose privalo paskelbti apie savo teistumą, tačiau dalyvauti rinkimuose tai nekliudo. Kandidatais neregistruojami arba iš rinkimų šalinami asmenys, teistumą bandę nuslėpti.











