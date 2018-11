Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl šių metų rugsėjo 29 dieną Bendrajame pagalbos centre gauto pranešimo, kad Kauno Panemunės parke praeivis pastebėjo moterį, kuri sudavė mažamečiui vaikui. Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnų atlikto ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkti reikšmingi duomenys, kurie, prokuratūros vertinimu, patvirtino pradinę informaciją. „Tyrimas baigtas nustačius visas faktines įvykio aplinkybes. Proceso dalyviams susipažinus su tyrimo medžiaga ir negavus prašymų iš proceso dalyvių, buvo surašytas kaltinamasis aktas, kuris buvo įteiktas E. K. ir byla perduota teismui“, – rašoma prokuratūros pranešime. Baudžiamas kodeksas numato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą mažamečiui numatyta bauda, areštas, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams. Tarnyboms nusprendus vaikus iš šeimos paimti, ši istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Vaikų teisių specialistai sako, kad mažamečiai iš šeimos paimti dėl jiems grėsusio pavojaus, šeimai nesutikus bendradarbiauti su policijos pareigūnais, vaiko teisių apsaugos darbuotojais, tačiau pripažįsta, kad reaguojant į situaciją padaryta klaidų. Kilus skandalui, vaikai grąžinti, o motinai leista bendrauti su abiem atžalomis.

