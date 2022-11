Teismas: Vilniaus savivaldybė teisėtai neišdavė leidimo Šeimų gynimo maršui

Praėjusią savaitę priimtu sprendimu LVAT panaikino šio renginio organizatoriams palankų žemesnės instancijos teismo sprendimą, patenkino Vilniaus savivaldybės apeliacinį skundą bei atmetė vieno iš renginio organizatorių, Šeimų sąjūdžio vadovo Raimondo Grinevičiaus skundą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas liepą buvo pripažinęs, kad savivaldybės sprendime neišduoti leidimo nurodytas susirinkimų laisvės apribojimo tikslas – visuomenės saugumas ir žmonių sveikata – yra numatytas įstatyme, tačiau toks ribojimas buvo neproporcingas.

„Teisėjų kolegija, atsakovo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, apeliacinio skundo ribose patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektais, su pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu bei padarytomis išvadomis nesutinka ir mano, kad susirinkimų laisvės ribojimas buvo būtinas demokratinėje visuomenėje ir buvo proporcingas“, – konstatavo LVAT.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad pernai birželio 16-ąją šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija, karantinas, „plito ir iki šiol plinta koronavirusas, sukeliantis mirtinas ir kitaip sunkias sveikatos pasekmes“.

Anot LVAT, pirmosios instancijos teismas neįvertinto aplinkybių, kad pareiškėjo teisė organizuoti susirinkimą nebuvo ribojama absoliučiu mastu – siekta, kad susirinkimas įvyktų, tačiau įvyktų laikantis teisės aktų reikalavimų, būtų užtikrintas žmonių saugumas, sveikata, kiti teisėti interesai.

„Pareiškėjui buvo pasiūlyti net keli variantai, kaip galėtų įvykti jo organizuojamas susirinkimas, pavyzdžiui, pareiškėjui buvo siūloma kontroliuoti susirinkimų dalyvių skaičių, kad būtų laikomasi saugių atstumų tarp asmenų. Pareiškėjui pasiūlyta susirinkimą organizuoti kitoje, daugiau žmonių talpinančioje vietoje. Pats pareiškėjas nusprendė susirinkimų neorganizuoti saugesniais jam siūlomais būdais“, – pažymi LVAT.

Teismas taip pat nurodė, jog be Konstitucijoje įtvirtinto susirinkimų laisvės principo egzistuoja ir kitos vertybės, kurių gynimą numato Konstitucija, pavyzdžiui, žmogaus gyvybė ir orumas, be to, „žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas“.

2021-ųjų gegužę Vingio parke Vilniuje šeimų marše dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių, kituose panašiuose renginiuose dalyvaudavo mažiau žmonių, savivaldybė keletui jų taip pat yra neišdavusi leidimų.

Dėl neišduoto leidimo 2021-ųjų birželio viduryje planuotam renginiui sostinės meras Remigijus Šimašius viešai teigė, kad tai yra „politinis festivalis“, o jo dalyviai, kaip parodė ankstesnis gegužę vykęs renginys, nesilaiko karantino reikalavimų.