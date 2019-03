Jis kaltinamas kyšininkavimu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, turto iššvaistymu, dokumentų suklastojimu ir piktnaudžiavimu. Bylos duomenimis, tuometinis Panevėžio ligoninės vadovas, anksčiau vadovavęs Jonavos ligoninei, už palankius viešųjų pirkimų rezultatus šiose įstaigose iš kartu teisiamų trijų verslininkų pigiau gavo automobilį, jam atsidėkota įranga statomam namui. Teisėsauga yra skelbusi, kad bendra I. Dorošo gautų paslaugų ir daiktų vertė siekia 42,5 tūkst. eurų. Pats I. Dorošas su jam metamais kaltinimais kategoriškai nesutinka. Jo teigimu, ši baudžiamoji byla buvo sukurta tam, kad būtų sužlugdyta ankstesnei Panevėžio ligoninės vadovybei iškelta byla. Tai ne pirma buvusiam ligoninės vadovui iškelta byla. Panevėžio apylinkės teismas I. Dorošui pernai vasarį yra skyręs 3,3 tūkst. eurų baudą sukurstymą piktnaudžiauti, kai jis siekė išvengti administracinės atsakomybės už neteisėtai iškirstus saugotinus medžius. I. Dorošas medžius iškirto neturėdamas tam leidimo ir tik vėliau, patikrinus aplinkosaugininkams, bandė savo veiksmus įteisinti. Vykstant šių bylų nagrinėjimui, I. Dorošas buvo atšauktas iš Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovo pareigų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.