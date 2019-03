Lietuvos žurnalistų sąjunga ir kelių redakcijų žurnalistai prašo, kad teismas įpareigotų Vyriausybę atkurti ir pateikti garso įrašą iš praėjusių metų spalio 3 dienos pasitarimo, kur svarstytos įstatymo pataisos dėl galimybės neatlygintinai naudotis registrų duomenimis. Jie teigia, kad prašydami įrašo naudojosi teise gauti informaciją iš valdžios institucijų, o šios teisės ribojimas yra reglamentuotas išimtimis, kurių šiuo atveju nėra. Įrašą atsisakiusi pateikti Vyriausybė sako, kad jis buvo sunaikintas laikantis numatytos tvarkos, nes pasitarimai pagal tuo metu įprastą praktiką būdavo uždari, o garso įrašai daromi tik protokolams surašyti. Po kilusio ginčo Vyriausybė inicijavo įstatymų pakeitimus, kur numatyta, kad Ministrų kabineto pasitarimai yra vieši. Jie įsigaliojo nuo sausio.

