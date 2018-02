Su tokiu ieškiniu į VAAT kreipėsi Vilniaus apygardos prokuratūra. Ji prašo teismo priteisti iš Ž. Pinskuvienės 22 tūkst. eurų, kuriuos pirminės sveikatos priežiūros centras sumokėjo neteisėtai atleistai direktorei Nijolei Dimšienei. Anot prokurorų, įstaigos vadovas atleistas merės sprendimu, dėl jos kaltės patirta žala. N. Dimšienė iš pareigų atleista 2016-ųjų vasarį – ji buvo prisiteisusi 37,7 tūkst. eurų už priverstines pravaikštas iki 2018-ųjų metų liepos 1-osios, kai turėjo baigtis jos darbo sutartis, taip pat teismo išlaidas, tačiau Aukščiausiasis Teismas šią sumą sumažino iki 22 tūkst. eurų. Vilniaus apygardos prokuratūra pažymi, kad Ž. Pinskuvienė žalą turėtų atlyginti, nes įstaigos reikmėms skirti asignavimai buvo nukreipti neteisėtai atleistos N. Dimšienės išmokai. Pirmosios instancijos teismai pernai neteisėtais pripažino dar apie 20 sprendimų atleisti darbuotojus iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos, Širvintų socialinių paslaugų centro, dalį skundų aukštesnės instancijos teismai atmetė.











