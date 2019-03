Jis šią savaitę atmetė politiko skundą, kuriuo prašyta panaikinti mero potvarkį dėl nušalinimo. Teismas pažymėjo, kad nušalinimo institutas gali būti taikomas tik nušalinimą taikančioje institucijoje gavus duomenis iš teisėsaugos institucijų. Potvarkis buvo priimtas remiantis tyrimą atliekančios Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) viešai paskelbta informacija, jog R. Ačas įtariamas kyšininkavimu. Pasak teismo, paskelbta informacija, kad pareiškėjas įtariamas priėmęs didelės vertės kyšį, nebuvo paneigta nei iki skundžiamo potvarkio priėmimo, nei jo priėmimo dieną. Tokia informacija, teismo vertinimu, buvo pakankamas pagrindas potvarkiui priimti. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. R. Ačas pernai pavasarį atleistas iš pareigų Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nusprendus, kad supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Susiję straipsniai: Savivaldos rinkimų „viščiukai“ – suskaičiuoti: nuo nepajudinamų kėdžių iki stebinančių rinkėjų pasirinkimų Ačui uždrausta lankytis Raseinių rajono savivaldybės patalpose Teisėsauga tų pačių metų lapkritį pateikė R. Ačui įtarimus dėl kyšio paėmimo dar tuo metu, kai jis ėjo administracijos direktoriaus pareigas. Įtariama, kad politikas už kyšį vykdant viešąjį pirkimą galėjo sudaryti išskirtinai palankias sąlygas vienai privačiai bendrovei, pasirašiusiai sutartį su Raseinių rajono savivaldybės valdomu autobusų parku. Regionų apygardos administracinis teismas lapkričio 22 dieną nusprendė, kad atleidžiant R. Ačą savivaldybės tarybos posėdyje padaryta procedūrinių pažeidimų ir nurodė R. Ačą grąžinti į darbą skubos tvarka. Jis tą pačią dieną kreipėsi į „Registrų centrą“, kuris teismo sprendimo pagrindu jį įregistravo administracijos direktoriumi. Tačiau Raseinių rajono meras Algirdas Gricius kitą dieną išleido potvarkį, kuriuo kyšininkavimu įtariamas administracijos direktorius nušalinamas nuo pareigų. Pasak mero, šį potvarkį R. Ačas turėjo pateikti „Registrų centrui“ ir darbe nebepasirodyti, kol nebus panaikinti įtarimai. Šį potvarkį R. Ačas ir apskundė teismui. Gruodžio 28 dieną Raseinių rajono taryba į pareigas grąžintą administracijos vadovą ir vėl atleido, šį kartą dėl jam pareikštų įtarimų korupcija. Metų pradžioje teisėsauga R. Ačui skyrė įpareigojimą nesilankyti Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose ir nebendrauti su šios darbuotojais, nebent spręstų savo kaip eilinio piliečio ir su eitomis administracijos direktoriaus pareigomis nesusijusius klausimus.

