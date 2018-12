Teismas taip pat paskelbė, kad tikrovės neatitinka ir N. Puteikio teiginiai apie pačią LRT. Neatitinkančiu tikrovės pripažintas šis N. Puteikio teiginys: „Tai turiu faktą. Panoramos yra vyr. redaktorius Matonis. Štai šita įstaigėlė prekiauja poveikiu, pardavinėja eterį ir reportažus korporacijoms. Faktas. Ir dangsto LRT Taryba šitą biznį. Jo, faktas konkretus gerbiamas Matoni, jūs visai negerbiamas, jūs esate sukčius, kuris prekiaujate poveikiu. O jūs Tarybos pirmininke, dangstote šitą (...) schemą“. Taip parlamentaras kalbėjo šiemet sausį „Lietuvos ryto“ televizijoje transliuotoje laidoje „Nuoga tiesa“. Anot teismo, šie teiginiai pažeidžia dalykinę reputaciją ir žemina A. Matonio garbę bei orumą, taip pat menkina LRT dalykinę reputaciją. Klaipėdos apylinkės teismas konstatavo, kad N. Puteikis išsakė ne nuomonę, o teiginį, kuris turėtų būti suprantamas kaip neginčytinas faktas. „Pats atsakovas kelis kartus pakartojo: „faktas konkretus“, – rašoma teismo sprendime. Anot jo, Seimo narys nepagrįstai apkaltino A. Matonį ir LRT padarius nusikaltimus. „Terminai „prekyba poveikiu“, „sukčiavimas“ suprantami kaip nusikalstamos veikos, atsakovo kaltinimai ieškovams dėl jų padarymo yra nepagrįsti“, – teigiama sprendime. LRT ir A. Matonis prašė neatitinkančiais tikrovės pripažinti ir kitur išsakytus N. Puteikio teiginus, pavyzdžiui, kad „LRT yra tapusi politinių ir ekonominių užsakymų stalu“, tačiau teismas su tuo nesutiko. N. Puteikis įpareigotas per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti tikrovės neatitinkantį teiginį. Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.