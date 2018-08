„Vilniaus apygardos administracinis teismas (...) priėmė nagrinėti pareiškėjų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Ramūno Karbauskio skundą atsakovei Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dėl sprendimo panaikinimo“, – BNS sakė teismo atstovė spaudai Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė. VRK prieš mėnesį konstatavo, kad politine reklama laikytini atskiri serialo „Naisių vasaros“ epizodai, kur „valstiečių“ lyderis kvietė žiūrovus aplankyti Naisius Šiaulių rajone, rodytas partijos leidinys, kalendorius su jos logotipu. Susiję straipsniai: Teismas atsisakė priimti konservatorių skundą dėl „Naisių vasaros“ „Valstiečiai“ apskundė VRK sprendimą dėl serialo „Naisių vasara“ Partija ir jos lyderis nesutinka su VRK nuomone, kad politinės reklamos apraiškų buvo dalyje komisijos vertinamų serialo sezonų. Taip pat nesutinkama su VRK sprendimu vertinti per pusantrų metų rodytas serijas – „valstiečių“ manymu, vertinamas turėjo būti tik 2016 metų Seimo rinkimų agitacijos laikotarpis. Minimą VRK sprendimą buvo apskundę ir opoziciniai konservatoriai, bet Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė nagrinėti jų pareiškimą argumentuodamas, kad komisijos sprendimas nesukelia teisinių pasekmių šiai partijai. Konservatoriai siekė, kad politine reklama būtų pripažintas visas serialas.

