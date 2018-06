Ž. Pinskuvienė 2016 metų vasarį iš pareigų atleido Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausiąją gydytoją Nijolę Dimšienę. Medikės atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, jai buvo priteista per 22 tūkst. eurų. Šiuos pinigus viešąjį interesą ginanti Vilniaus apygardos prokuratūra prašo gydymo įstaigai dabar priteisti iš Ž. Pinskuvienės. Pasak prokurorų, žalą Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras patyrė išmokėdamas didelę pinigų sumą dėl teismų neteisėtu pripažinto merės potvarkio. Bylą antradienį išnagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas pranešė sprendimą skelbsiantis birželio 26 dieną.

