Parlamentarui taip pat nurodyta susilaikyti nuo teiginių, kad koncernas padarė valstybei 500 mln. eurų žalą. Anot teismo, tokių teiginių skleidimas per žiniasklaidą ir per susitikimus regionuose gali daryti poveikį baudžiamąją politinės korupcijos bylą nagrinėjančiam teismui ir pažeidžia „MG Baltic“ nekaltumo prezumpciją. V. Bakas žiniasklaidai yra sakęs, kad „MG Baltic“ savininkų veikla atitinka „organizuoto nusikalstamumo požymius“. Apie „nusikalstamos grupės požymius“ kalbama ir parlamentinio tyrimo išvadose. „Tai leidžia daryti prielaidą, kad iš kelių asmenų suformuota, iš anksto susitarusių asmenų grupė ilgą laiką vykdė veiklą, kuri iš esmės atitinka organizuotos nusikalstamos grupės požymius, naudojo ir tebenaudoja koncerno infrastruktūrą ir lėšas, kaip savo teisei priešingos veikos priedangą. Tokiu būdu pats neteisėtos įtakos darymas tapo koncerno „MG Baltic“ vadovų asmeniniu verslu ir pasipelnymo šaltiniu“, – rašoma dokumente. Kalbėdamas apie koncerno padarytą žalą, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas V. Bakas yra nurodęs, kad „MG Baltic“ krizės laikotarpiu laimėjo konkursų už maždaug 500 mln. eurų. „Teismas (...) nutaria (...) uždrausti atsakovui Vytautui Bakui (...) viešai skleisti teiginius, kad (...) „MG Baltic“ yra organizuota nusikalstama grupė ir (ar) padaręs nusikalstamas veikas, dėl kurių nėra priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis bei viešai skleisti teiginius apie (...) „MG Baltic“ veiklą, kuriais būtų teigiama, kad ieškovas neteisėtais veiksmais padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą“, – rašoma teismo nutartyje. Tokie nurodymai vadinami laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kol neišnagrinėtas „MG Baltic“ ieškinys. Juo koncernas prašo V. Bako teiginius pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais dalykinę reputaciją. V. Bakas vadovavo parlamentiniam tyrimui, kuris paskelbė, kad „MG Baltic“ veikla kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Baudžiamojoje politinės korupcijos byloje koncernas kaltinamas papirkimu ir prekyba poveikiu. „MG Baltic“ atstovai teigia, kad procesai nėra objektyvūs. Penktadienio nutartis per savaitę gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui. "MG Baltic": Išplatintame pranešime žiniasklaidai koncernas „MG Baltic“ teismo sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones Seimo NSGK pirmininkui V. Bakui vertina kaip nedidelę, tačiau svarbią teisinės valstybės pergalę prieš politikų savivalę. „Vytautas Bakas – propagandistas, jau per Garliavos įvykius raginęs nesilaikyti teismų sprendimų ir kvietęs liaudies teismui bei kėlęs sumaištį visuomenėje. Patekęs į valdžią jis elgiasi lygiai taip pat ir netikime, kad jis suvoks savo atsakomybę. Nepaisant to teismo sprendimą vertiname kaip nedidelę, tačiau svarbią teisinės valstybės pergalę prieš politikų savivalę ir asmeninių politinių interesų tenkinimą“, – teigia koncerno „MG Baltic“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos direktorius Tadas Marčiukaitis.



It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.