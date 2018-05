Koncernas šį sprendimą dar galį skųsti aukštesnės instancijos teismui. Į teismą „MG Baltic“ kreipėsi prieš dvi savaites. Kaip anksčiau BNS sakė koncerno atstovas spaudai Tadas Marčiukaitis, teismo buvo prašoma pripažinti VSD rašte paskleistus duomenis neatitinkančiais tikrovės ir pažeidžiančiais dalykinę reputaciją. Gegužės pradžioje paviešintame VSD rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) apžvelgiama „MG Baltic“ įtaka politinėms partijoms, Vilniaus miesto savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, teisėsaugai, Susisiekimo, Ūkio ministerijoms, kitoms institucijoms. Susiję straipsniai: Andrius Tapinas dešifravo „MG Baltic“ sistemą: kaip gimė „šeima“ su savo titulais, kareiviais ir patarnautojais VSD: „MG Baltic“ teniso arenos projektui tarpininkavo Kirkilas ir Eidukevičius, bandė verbuoti ir Kreivį Anot departamento, tenkindamas savo interesus koncernas buvo sukūręs ilgalaikę veikimo strategiją, kurią, VSD manymu, galima vertinti kaip destruktyvią veiklą, galinčią destabilizuoti valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui. Daugiau nei pusmetį trukusio parlamentinio tyrimo dėl neteisėto poveikio valstybės institucijoms ir politikams išvadą NSGK planuoja tvirtinti trečiadienį.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.