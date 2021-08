Teismas neleido suimti antro įtariamojo riaušių byloje

Rytą teismas atsisakė suimti vieną įtariamąjį.

„Buvo prašoma mėnesiui, netenkintas visiškai“, – BNS sakė teismo atstovė Gintarė Vosyliūtė.

Vėliau teismas netenkino dar vieno prokuroro prašymo.

„Buvo prašoma suimti dviem mėnesiams, bet teismas paskyrė intensyvią priežiūrą dviem mėnesiams“, – BNS G. Vosyliūtė. Tai reiškia, kad šis įtariamasis nurodytą terminą turės dėvėti apykoję.

Kiti prokuratūros prašymai dėl suėmimų nagrinėjami toliau.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą ir prašo suimti visus 26 įtariamuosius riaušių byloje.

Prašymus nuotoliniu būdu ketvirtadienį nagrinėja Vilniaus miesto apylinkės teismas.

„Įtarimai pareikšti dėl riaušių organizavimo, prašoma suimti nuo vieno iki trijų mėnesių“, – ketvirtadienį BNS sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą sužeista 18 pareigūnų: 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla neatmeta galimybės, kad įtariamųjų vykstant ikiteisminiam tyrimui daugės.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.