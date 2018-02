Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį atmetė Druskininkuose pastatyto gyvenamojo namo savininko Žilvino Povilonio prašymą atidėti griovimo darbus iki kovo 30 dienos. Teismo atstovė spaudai Airinė Šerelytė-Skistymienė BNS teigė, kad prašymas atmestas, nes nugriovimo laikotarpis – pasibaigęs ir namas jau turėjo būti nugriautas. „Teismo nustatytas šešių mėnesių terminas nugriauti namą yra pasibaigęs. Kadangi pasibaigęs, tai yra jau buvęs teismo sprendimas ir jis turi būti vykdomas“, – kalbėjo A. Šerelytė-Skistymienė. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. Teisme Ž. Povilonio pasamdyta statybų bendrovė „Expolita“, vadovaujama Alytaus rajono politiko Vyto Arbačiausko, aiškina nesulaukianti Druskininkų savivaldybės leidimo sunkiasvore technika atlikti darbus parko teritorijoje. Tuo metu savivaldybė nurodė, kad leidimų šiuo atveju nereikia ir jokių veiksmų savo ruožtu imtis neketina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pernai birželio 22-ąją paskelbė neskundžiamą sprendimą, kad vadinamasis Vijūnėlės dvaras Druskininkuose turi būti nugriautas. Paskutinė griovimo diena – praėjusių metų gruodžio 22 diena. Teismas konstatavo, kad pastačius gyvenamosios paskirties pastatą kurorto apsaugos zonos antrojoje juostoje buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Pastatas Druskininkų centre, vietos gyventojų pramintas Vijūnėlės dvaru, kurortinėje zonoje pradėtas statyti 2013 metais. Statybai reikalingus leidimus davė Druskininkų savivaldybė ir vietos žemėtvarkininkai. Iš pradžių šis turtas priklausė alytiškiui, vienos saugos įmonės apsaugininkui Romui Baranauskui, vėliau – kauniečiams sutuoktiniams Žilvinui ir Zinai Poviloniams.











