Prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas meras praeitą mėnesį nuo pareigų buvo nušalintas trims mėnesiams, jam uždrausta lankytis savivaldybės pastate. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje buvo duodami neteisėti nurodymai tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. R. M. Račkauskas jam mestus įtarimus atmeta ir sieja su politinių oponentų puolimu.

